

20 школ Аджарии остались без первоклассников

17.09.2024 16:05





В 2024-2025 учебном году в 11 сельских школах Шуахевского муниципалитета нет первоклассников.



Это села: Гогадзееби, Цинарети, Чала, Хабелашвилеби, Нагвареби, Схепи, Цаблана, Ломанаури, Такидзееби, Гомардули и Вани.



В 5-ти школах муниципалитета Хуло также нет первоклассников. В Кеда в этом году без первоклассников остались три сельские школы.



Также была закрыта школа в селе Намонастреви в Кеда, где за последние годы учился только один ребенок.

В селе Джалабашвилеби также есть школа, где во втором классе учится только один ребенок.



В государственной школе села Ачи Кобулети больше нет первоклассников. В других сельских школах, как нам рассказывают в ресурсном центре, первоклассников больше двух.



Что касается Хелвачаури, то в государственной школе села Гора только один первоклассник, тогда как в остальных школах села учатся более шести первоклассников.



По данным Министерства образования Грузии, в этом году в грузинских школах начали учиться более 50 тысяч первоклассников.







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