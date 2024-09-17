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20 школ Аджарии остались без первоклассников
17.09.2024 16:05
В 2024-2025 учебном году в 11 сельских школах Шуахевского муниципалитета нет первоклассников.
Это села: Гогадзееби, Цинарети, Чала, Хабелашвилеби, Нагвареби, Схепи, Цаблана, Ломанаури, Такидзееби, Гомардули и Вани.
В 5-ти школах муниципалитета Хуло также нет первоклассников. В Кеда в этом году без первоклассников остались три сельские школы.
Также была закрыта школа в селе Намонастреви в Кеда, где за последние годы учился только один ребенок.
В селе Джалабашвилеби также есть школа, где во втором классе учится только один ребенок.
В государственной школе села Ачи Кобулети больше нет первоклассников. В других сельских школах, как нам рассказывают в ресурсном центре, первоклассников больше двух.
Что касается Хелвачаури, то в государственной школе села Гора только один первоклассник, тогда как в остальных школах села учатся более шести первоклассников.
По данным Министерства образования Грузии, в этом году в грузинских школах начали учиться более 50 тысяч первоклассников.
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