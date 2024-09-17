

Армянского журналиста не впустили в Грузию

17.09.2024 16:16





Армянского журналиста и основателя «Aliq Media» Арсена Харатяна не пустили в аэропорт Тбилиси. Об этом Харатян написал в Facebook. По его словам, 16 сентября его держали в аэропорту примерно 4 часа, а затем посадили в самолет и вернули в Европу.



«Когда я возвращался в Тбилиси из Европы 16 сентября, грузинские пограничники снова отказали мне во въезде в страну. На этот раз они задержали меня на 4 часа, а затем посадили в самолет, отправляющий меня обратно в Европу. У меня был обратный билет в Ереван на 18 сентября из Тбилиси, однако они сказали мне, что по грузинскому законодательству, если человеку отказывают во въезде, они должны отправить его обратно в страну отправления.



Проблема здесь в том, что мне никто не объяснил причину, по которой мне отказали во въезде в Грузию, где я прожил более 5 лет, создал СМИ, был соучредителем различных организаций, помогал строить мосты между Арменией и Грузией и так далее.



Грузия была и остается для меня второй родиной, и те, кто меня знает, понимают, как много для меня значит этот отказ.

На данный момент у меня нет сомнений, что этот отказ во въезде, он же депортация, носит политический характер, что в конечном итоге означает, что нынешние грузинские власти либо боятся таких людей, как я, либо имеют покровителей из Москвы или Баку, которые говорят им «расчистить пространство» перед выборами.



За шесть недель до парламентских выборов правящая партия «Грузинская мечта», похоже, не заботится о приобретении новых друзей, но наживает новых врагов такими действиями. Одно для меня более чем ясно: я вернусь в Грузию, и это произойдет очень скоро.



Нет способа, которым какая-либо сила в мире может сделать Грузию страной, подобной Беларуси, народ Грузии просто слишком зрелый и сильный как гражданское общество, поэтому это может быть только кратковременным авторитарным понятием «белорусские каникулы», как выразился один большой американский друг, но никогда не реальностью!!!», — написал он.







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