

20-21 сентября в Гори пройдет фестиваль сети EU4Culture

17.09.2024 16:20





В рамках двухдневного фестиваля 20-21 сентября будут подведены итоги четырехлетней работы проекта Европейского Союза EU4Culture в сфере культуры. Фестиваль представит зрителям результаты проекта EU4Culture и покажет их влияние на культурный и творческий сектор Грузии.



В течение двух дней будут представлены работы бенефициаров программы мобильности, проекты, реализованные организациями гражданского общества, а также совместные работы, созданные с другими странами Восточного партнерства.



В фестивале примут участие до 25 грузинских деятелей искусства и культуры, а участники из Армении, Азербайджана, Беларуси и Украины. Программа фестиваля включает выставки, аудиовизуальные и танцевальные представления, панельную дискуссию, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.



EU4Culture — это четырехлетний проект, финансируемый ЕС, по поддержке культурного и творческого сектора с особым акцентом на региональные города в странах Восточного партнерства. Проект реализуют: Институт Гете Грузии (ведущий партнер), Чешские центры, Датский институт культуры и Французский институт Грузии.



Реализация проекта началась в январе 2021 года и на протяжении 4 лет способствовала разработке и реализации культурной стратегии трех региональных городов Грузии (Зугдиди, Кутаиси, Поти), укреплению и развитию культурной сцены.

Благодаря проекту около 70 грузинских деятелей искусства и культуры получили гранты на мобильность и программу профессионального роста.



Около 60 государственных служащих и деятелей культуры приняли участие в программе повышения квалификации, что подразумевало участие в различных тренингах и переподготовке для их профессионального роста.



Что касается фестиваля, он фокусируется на разнообразии творческих действий: насколько по-разному мы воспринимаем город, учитывая наши уникальные перспективы?



В рамках фестиваля «Городские истории, разнообразные голоса» запланированы:



• Танцевальные представления: совместные и инклюзивные постановки

• Музыкальные выступления: Горийский джаз-бэнд и аудиовизуальное представление

• Выставка и кинопоказ: групповая выставка и показ документальных фильмов художников-участников проекта

• Мастер-классы: с профессионалами в сфере тематической образовательной деятельности (по предварительной регистрации)

• Панельная дискуссия на тему: Независимые культурные инициативы, определяющие характер города.





Источник: SOVA

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