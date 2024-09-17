

Защитник сборной Грузии и клуба «Эмполи» Саба Сазонов получил серьезную травму

17.09.2024 16:36





Защитник итальянского футбольного клуба «Эмполи» и сборной Грузии Саба Сазонов повредил крестообразную связку колена на тренировке, сообщает пресс-служба итальянского клуба.



Отмечается, что медобследование выявило у 22-летнего футболиста дистракционное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Сроки восстановления игрока не уточняются.



«Эмполи» арендовал Сазонова у «Торино» до конца сезона-2024/25. В этом сезоне на счету защитника 1 матч в серии А.



Сазонов, бывший футболист московского «Динамо», решил выступать за Грузию в 2022 году. Его мама – грузинка. Он провел в составе сборной Грузии три матча, но не попал в состав команды на чемпионате Европы. За молодежную сборную он провел 9 матчей и забил один гол.







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