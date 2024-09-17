

Продажа билетов на матч Грузия-Украина в Познани откроется 18 сентября

17.09.2024 22:58





Продажа билетов для грузинских болельщиков на матч Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Украины будет открыта в среду, 18 сентября.



Матч состоится 11 октября, в Познани, Польша.



Билеты с 12:00 будет продавать сайт TKT.GE. Опять все зависнет.



Стоимость билета 32 лари (45 польских злотых). Один человек может приобрести максимум два билета.



Грузия лидирует в группе, Украина на последнем месте.



7 сентября в первом туре сборная Грузии в Тбилиси обыграла Чехию со счетом 4:1, а 10 сентября на выезде Албанию, со счетом 0:1.



Это обеспечило команде Вилли Саньоля лидерство с тремя очками отрыва от обоих соперников, которые в свою очередь одержали победы над Украиной.



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