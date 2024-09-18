

Начинаетя продажа билетов на матч Грузия - Украина

18.09.2024 11:09





Сборная Грузии проведет третий матч Лиги наций 2024-2025 годов против Украины. Матч пройдет в Познани, Польша.



По сообщению Федерации футбола, продажа билетов, предназначенных для болельщиков сборной Грузии, начнется 18 сентября в 12:00 (+04:00 GMT) через платформу TKT.GE.



Цена билета составит 32 лари (45 польских злотых). Уточняется, что каждый пользователь сможет приобрести максимум два билета для посещения матча.



Для приобретения билета пользователю необходимо предоставить номер своего паспорта/удостоверения личности и контактную информацию (номер мобильного телефона и адрес электронной почты). Покупатель получит билет за 3 дня до начала матча на указанную электронную почту.







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