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Фестиваль короткометражных фильмов взывает о помощи к общественности
18.09.2024 13:42
Кутаисский международный фестиваль короткометражных фильмов обращается к общественности за помощью.
В сообщении говорится, что текущий год выдался особенно трудным, поскольку фестиваль «на фоне продолжающихся процессов в сфере культуры» отказался от участия в конкурсах Киноцентра и Министерства культуры. Соответственно это отразилось на их финансировании.
Однако помимо этой проблемы организаторы заявляют, что мэрия Кутаиси, которая до сих пор обеспечивала расходы на проживание команды фестиваля и гостей, официально отказалась выполнять оговоренные условия, мотивируя это отсутствием достаточных средств.
— «За последние месяцы возникло несколько непредвиденных проблемных вопросов, от своевременного решения которых существенно зависело благополучие горожан», — цитируют организаторы департамента культуры, спорта, образования и по делам молодежи мэрии.
— «Помимо отказа от обещанной поддержки, для нас губительна потеря времени, вызванная задержкой решения мэрии, и поставила наш фестиваль практически в безвыходное положение», — отмечают организаторы.
По их словам, у фестиваля еще есть сторонники, но «нужны деньги на проживание в гостинице» и прием грузинских, главное — «иностранных гостей».
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