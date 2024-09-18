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Арестованный в Тбилиси азербайджанский журналист заболел в тюрьме - супруга
18.09.2024 17:03
Арестованный в Тбилиси, основатель и главный редактор оппозиционного азербайджанского Azel TV Афган Садыгова заболел в тюрьме, сообщает его супруга.
Появились также новые обстоятельства: азербайджанские журналисты сообщают, что он был арестован на основании сфабрикованного розыска Интерпола по запросу азербайджанских властей.
В розыске Интерпола было указано, что против Афгана Садыгова в мае 2024 года было возбуждено уголовное дело и объявлен его розыск. Однако в справке, выданной МВД Азербайджана его жене через месяц, в июне, не было упомянуто, что Афган Садыгов находится в розыске. Это свидетельствует о том, что решение о возбуждении сфабрикованного уголовного дела и объявлении розыска было принято после того, как Садыгов, находясь в Тбилиси, активизировал свои критические выступления против режима Алиевых. Розыскной ордер был сфальсифицирован, а дата изменена на май.
Вчера стало известно, что Миграционная служба Грузии сочла, что Азербайджан является демократическим государством и Афгану Садыгову там не угрожает опасность, а также «отсутствием политических мотивов в его деле». В течение двух недель его планируют экстрадировать.
Азербайджанские журналисты также заявляют: "К сожалению, Грузия, которая недавно придерживалась курса на интеграцию демократических принципов, теперь превратилась в сателлита России и быстро перенимает элементы азербайджанской политики.
Афган Садыгов уже трижды подвергался административным арестам и дважды сталкивался с политическим преследованием по сфабрикованным уголовным делам".
Многие из них считают, что в этот раз режим Алиева будет более жесток и безжалостен, и вряд ли Афган Садыгов выйдет живым после ареста.
Также сообщается, что власти Грузии передали Садыгову документ об отказе в убежище без подписи, печати и даты, и только на азербайджанском языке.
Отмечается, что с такой бумагой у адвокатов Афгана Садыгова не будет возможности подать иск в суд.
Другой азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, который в 2017 году был похищен в Грузии и вывезен в Баку, а впоследствии выиграл суд в ЕСПЧ против Тбилиси, сообщает, что ему самому стали угрожать смертью и потребовали перестать защищать Афгана Садыгова и не критиковать правительство Иванишвили, выступая на грузинском телевидении и других медиаплощадках.
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