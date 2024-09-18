

В предвыборный период было выявлено четыре случая увольнения по политическим мотивам - GYLA

18.09.2024 17:10





Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) заявляет, что в предвыборный период было выявлено четыре случая увольнения по политическим мотивам.



По данным организации, из четырех выявленных случаев три касаются исполняющих обязанности директоров государственной школы, которые, как утверждается, были уволены на основании дискриминации по политическим мотивам или из-за их мнений относительно закона "об иноагентах".



"В данном случае, основываясь на информации, предоставленной уволенным лицом, руководство обратилось к нему с просьбой исключить из рабочей программы ту часть, которая предполагала сотрудничество с неправительственными организациями и реализацию совместных проектов. После этого, как он сам отмечает, за несколько дней до увольнения ему "посоветовал" руководитель Агентства профессиональных навыков написать заявления об уходе.



В ходе того же разговора он сосредоточился на политических взглядах, критическом отношении к изменениям в ведомстве, критических постах, опубликованных в социальной сети, и своей реакции на посты других людей. Он не написал заявление о своем уходе со службы, после чего был освобожден от занимаемой должности в связи с реорганизацией.



Увольнение человека на фоне его критических мнений, и когда, по его словам, сокращение штата в результате реорганизации не привело, должность не была упразднена и компетентность должностного лица не была поставлена под сомнение, вызывает обоснованные сомнения в дискриминации по признаку различных мнений".



Согласно информации GYLA, основанной на имеющихся материалах, во всех четырех случаях уволенные лица отличались критическим отношением к правящей партии.



Кроме того, GYLA продолжает процесс изучения двух других фактов увольнения по причине политических/иных взглядов, о которых она проинформирует общественность позже.







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