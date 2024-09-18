

В Тбилиси убили Кесарию Абрамидзе

18.09.2024 23:31





В Тбилиси убита трансгендерная женщина, модель Кесария Абрамидзе. По существующей информации, ее убили в жилом доме на улице Автандила в районе Диди Дигоми.



По существующей информации, трансгендерной женщине холодным оружием нанесено смертельное ранение в область горла.



На данный момент полиция проводит следственные действия в доме, расположенном на улице Автандила в Диди Дигоми.



По данным AMBEBI.GE, обвиняемым в убийстве является мужчина-друг Кесарии. Сотрудники правоохранительных органов ищут Б.Дж.



По информации AMBEBI.GE, это именно тот человек, фото с которым Кесария опубликовала несколько часов назад. Б.Дж. - из Сенаки и известно, что работает сотрудником охраны в одном из баров.



«Говорят, что этот "сториз" мог стать причиной убийства», - говорит источник.



МВД ведет расследование по факту умышленного убийства, по статье 108 УК Грузии.





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