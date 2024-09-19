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Сборная Грузии по футболу поднялась на 66-е место в рейтинге ФИФА
19.09.2024 16:05
Сборная Грузии по футболу поднялась на четыре позиции и занимает 66-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Это лучший показатель грузинской сборной после ноября 2012 года.
Напомним, что после успешного выступления на чемпионате Европы, где Грузия, в частности, обыграла Португалию и вышла в 1/8 финала, команда одержала две победы в Лиге наций: над Чехией со счетом 4:1 и над Албанией 1:0.
11 октября Грузия проведет поединок против сборной Украины (матч пройдет в Познани, Польша); а 14 октября примет на своем поле сборную Албании.
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