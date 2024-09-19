

Активисты в Тбилиси опротестовали заявления Иванишвили об августовской войне

19.09.2024 22:30





Несколько десятков человек собрались у парламента в Тбилиси, чтобы опротестовать заявление основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о необходимости извинений за августовскую войну 2008 года перед осетинами.



Митинг проходит под лозунгом «Грузия никогда не извинится». Он был организован молодежным движением «Дафиони». В «Грузинской мечте» это объединение называют «агрессивной молодежной группировкой».



Участники принесли к парламенту куклу, изображающую Иванишвили. На куклу повешены флаги «Грузинской мечты» и России.



«Это извинение нас задело, особенно по той причине, что оно оскорбило наших павших героев, ветеранов. Мы видели реакцию членов семей погибших героев. Это большая грязь, которую олигарх вылил на всю Грузию», — заявил лидер «Дафиони» Звиад Цецхладзе.



Скандальное заявление — что Грузия найдет в себе силы извиниться за то, что прежние власти по заданию извне «окутали в пламени огня осетинских сестер и братьев» — Иванишвили сделал в разгар предвыборной кампании в Гори. Это город, который 16 лет назад наиболее пострадал от российских бомбардировок.



Речь, в которой Россия фактически освобождалась от ответственности за августовскую войну, вызвала шквал возмущения в социальных сетях, в том числе, родных и близких погибших в августовской войне. В оппозиции назвали заявление предательством, Иванишвили в очередной раз обвинили в служении интересам России.



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