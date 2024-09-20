

Как молодежь собирается участвовать в выборах

20.09.2024 18:10





До выборов 26 октября осталось 38 дней, а в Грузии тысячи молодых людей живут, учатся и работают вдали от места регистрации. Они распределены по разным городам страны, но это не мешает им принимать активное участие в политической жизни.



Издание Batumelebi взяло интервью у молодых людей, проживающих в Тбилиси, но зарегистрированных в муниципалитетах Аджарии. Мы спросили их: почему важно идти на выборы и как они планируют сделать свой выбор?



«Я хочу, чтобы моя страна вернулась на европейский путь, чтобы наше будущее было определённым и не зависело от временных политических реалий. Когда мы с друзьями обсуждаем планы на жизнь, я хочу быть уверенной, что смогу строить своё будущее здесь, в Грузии, и не сталкиваться с ограничениями и неконституционными законами, которые нарушают права людей», — говорит Хатия Кахидзе, 22-летняя выпускница факультета журналистики.



Хатия зарегистрирована в Хелвачаурском районе и специально приехала из Тбилиси, чтобы проголосовать.



— «Это был мой осознанный выбор. Я могла бы изменить место голосования на фактический адрес проживания, но этого не сделала по двум причинам: во-первых, моя деревня для меня символизирует место, с которого я хочу начать перемены. Во-вторых, я намерена быть наблюдателем на выборах. В Тбилиси, думаю, достаточно волонтёров, а вот в регионах нужны дополнительные усилия для обеспечения прозрачности», — объясняет она.



Хатия также подчёркивает, что 26 октября — важная дата, которую стоит отметить в календаре каждому гражданину. «Не прийти на выборы — значит нарушить свой гражданский долг», — добавляет она.



Тамта Таварткиладзе, студентка и жительница Хуло, сейчас живёт и работает в Тбилиси, но также планирует поехать в родной муниципалитет для голосования.



— «Для меня это самые важные выборы, и я не могу позволить себе их пропустить. Я поеду поездом из Тбилиси в Батуми, затем на маршрутке до Хуло. Вернусь на следующий день. Голосую в Хуло с 2019 года и всегда предпочитаю делать это именно там, поскольку мне важно, как пройдут выборы в моём родном муниципалитете», — говорит она.



По мнению Тамты, участие в выборах — это её гражданский долг. Она надеется, что на этот раз больше людей проголосуют, чтобы защитить европейское будущее Грузии.



— «Я хочу, чтобы правительство изменилось и больше не концентрировало всю власть в одних руках. Хочу видеть парламент, где представлены разные мнения, и где происходит живая дискуссия», — добавляет она.



Тамта отмечает, что многие её друзья из Хуло, живущие в Тбилиси, тоже собираются вернуться в родной муниципалитет для участия в выборах. Однако главной проблемой остаётся нехватка времени и ресурсов: транспорт, работа на следующий день и другие повседневные обязательства мешают многим.



23-летний студент Иверий Шаинидзе, также из Хуло, считает эти выборы определяющими для страны. «Я зарегистрирован в Хуло, и голосовать там — мой выбор, хотя это и связано с определёнными сложностями. Мне пришлось ехать из Тбилиси в Цаблиани, своё родное село в Хуло. Однако на этих выборах я принял решение голосовать в Батуми», — объясняет он.



Иверий подчёркивает, что выборы решают будущее страны.



— «К сожалению, нынешнее правительство выбрало курс, угрожающий европейскому пути Грузии и нацеленный на сближение с Россией. Мы должны проголосовать, чтобы защитить наше европейское будущее. Это исторический шанс для Грузии стать частью Европейского Союза, и я считаю, что при нынешнем правительстве это невозможно. Именно поэтому мы должны изменить власть», — убеждён Иверий.



Натия Челидзе, студентка и активистка, в этом году впервые примет участие в выборах.



— «Эти выборы важны для меня не только как для молодого человека, но и как для женщины, гражданки и верующей. Я надеюсь, что мой голос поможет сформировать лучшее будущее для нашей страны», — заключает она.



Лика, зарегистрированная в Кобулети, планирует приехать на выборы из Тбилиси.



— «Мне нужно спланировать и профинансировать поездку в Кобулети, но я готова к этому», — рассказывает она.



Для Лики участие в выборах — это не просто гражданский долг, а мирный путь к переменам и созданию демократического государства. «Каждый гражданин должен осознавать свою роль и ценности в контексте государства. Мы обязаны знать свои фундаментальные права и бороться за их защиту», — подчеркивает она.



Лика надеется, что выборы помогут завершить эпоху единоначалия. Она видит потенциал многопартийной системы как инструмента для децентрализации власти и борьбы с олигархией.



— «Мы должны занять чёткую позицию против русификации и иранизации. Пошагово, опираясь на западные ценности, мы сможем улучшить уровень и качество жизни в нашей стране», — убеждена Лика.



Она также отмечает, что многие её знакомые, как и она, возвращаются в свои родные города и сёла, чтобы принять участие в выборах и внести свой вклад в будущее Грузии.



Источник: «Netgazeti»

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