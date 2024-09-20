

В связи с «Тбилисским марафоном 2024» на нескольких улицах столицы будет ограничено движение транспорта

20.09.2024 19:16





В связи с «Тбилисским марафоном 2024», который стартует с площади Первой Республики, на некоторых улицах столицы будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.



По данным мэрии, на этапе подготовки мероприятия, с 23:45 21 сентября до 11:00 22 сентября, ограничение будет распространяться на площадь Первой Республики, на участке дороги от пересечения проспекта Шота Руставели и площади Первой Республики до пересечения площади Первой Республики и улицы Мераба Костава.



Что касается самого мероприятия, то «Тбилисский марафон» пройдет 22 сентября, поэтому с 06:00 до 11:00 в этот же день будет запрещено движение на площади Свободы, проспекте Руставели, площади Первой Республики, улице Джавахишвили, мосту Галактиони, улице Марджанишвили, проспекте Агмашенебели, улицы Бакинской и Цинамдзгвришвили, Саарбрюкенской площади и мосту, улице Скудиери, правому берегу Куры, улице и площади Горгасали, мосту Метехи и улице Котэ Абхази.







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