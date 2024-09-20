

Стоматологи провели акцию у канцелярии

20.09.2024 21:12





Акция стоматологов прошла днем 20 сентября у здания администрации правительства, сообщил телеканал Mtavari.



Чтобы продолжить работу, стоматологи в Грузии должны пройти дополнительные курсы и тренинги. Сделать это нужно до 1 января 2025 года. На курсах врачи должны накопить как минимум 20 баллов UPG — это система оценивания тренингов, которую использует Ассоциация стоматологов Грузии. Доступные курсы опубликованы на сайте Ассоциации, в описании к ним указано, сколько баллов UPG «весит» определенный тренинг.



Врачи утверждают, что не успеют пройти нужные курсы до 1 января. Также, по словам стоматологов, стоимость одного курса начинается от 750 лари. Протестующие врачи отмечают, что стоимость услуг стоматологов может вырасти.



«Мы против постановления, которое требует от стоматологов набрать 20 баллов UPG до 1 января. Это короткий срок и неадекватная цена за каждый балл», — цитирует одного из стоматологов телеканал Mtavari.



Стоматологи подали обращение в администрацию правительства.



О новых требованиях для стоматологов стало известно в мае 2024 года. 17 мая на стоматологическом конгрессе Тбилиси о необходимости набрать 20 баллов UPG в 2024 году заявила Марина Байдаури — начальница отдела регулирования Департамента охраны здоровья.





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