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Сегодня в Тбилиси сыграют легенды «Милана» и Грузии
21.09.2024 10:59
Сегодня ветеранская сборная Грузии встретится с легендами «Милана». Организаторами матча являются мэрия Тбилиси и Федерация футбола Грузии, а прямой репортаж игры со стадиона имени Михаила Месхи в 19:00 покажет Первый канал.
Основная группа ветеранов «Милана» прибыла в Тбилиси 20 сентября. До этого в Грузии прибыли ещё несколько игроков гостевой команды. Сборная Грузии провела свою предматчевую тренировку 20 сентября.
Билеты на игру продаются на портале TKT.GE, стоимость билетов 10, 30 и 50 лари. Каждый болельщик может купить максимум два билета.
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