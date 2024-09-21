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НПО Georgia’s Environmental Outlook-GEO меняет правовую форму из-за закона об иноагентах
21.09.2024 11:33
«Экологическая перспектива Грузии-GEO» (Georgia’s Environmental Outlook-GEO) прекращает свою деятельность в качестве неправительственной организации.
Как отмечается в сообщении организации, соответствующее решение связано с "Законом о прозрачности иностранного влияния".
По их собственному заявлению, НПО продолжит работать как общество с ограниченной ответственностью.
"Организация Georgia's Environmental Outlook-GEO занимается экологической деятельностью с 2015 года.
За это время с помощью донорских организаций и привлечения общественных структур мы реализовали ряд экологических проектов в соответствии с задекларированными страной приоритетами.
С момента его создания нашей главной задачей было внести хотя бы небольшой вклад в выполнение взятых на себя Грузией международных обязательств и в установление таких стандартов, которые обеспечивают создание безопасной среды для жизни и здоровья наших сограждан.
В связи с принятием «Закона о прозрачности иностранного влияния» мы приняли непростое решение прекратить деятельность в качестве НПО. Однако команда GEO продолжит работать как общество с ограниченной ответственностью – ООО «GEO Outlook». Этот шаг ограничивает нашу возможность участвовать в ряде нужных стране проектов. Однако наш коллектив с новым названием и новой организационно-правовой формой в пределах своих возможностей продолжит свою экологическую деятельность в соответствии с евроатлантическими устремлениями, определенными Конституцией Грузии", - говорится в заявлении организации.
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