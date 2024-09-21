

НПО Georgia’s Environmental Outlook-GEO меняет правовую форму из-за закона об иноагентах

21.09.2024 11:33





«Экологическая перспектива Грузии-GEO» (Georgia’s Environmental Outlook-GEO) прекращает свою деятельность в качестве неправительственной организации.



Как отмечается в сообщении организации, соответствующее решение связано с "Законом о прозрачности иностранного влияния".



По их собственному заявлению, НПО продолжит работать как общество с ограниченной ответственностью.



"Организация Georgia's Environmental Outlook-GEO занимается экологической деятельностью с 2015 года.



За это время с помощью донорских организаций и привлечения общественных структур мы реализовали ряд экологических проектов в соответствии с задекларированными страной приоритетами.



С момента его создания нашей главной задачей было внести хотя бы небольшой вклад в выполнение взятых на себя Грузией международных обязательств и в установление таких стандартов, которые обеспечивают создание безопасной среды для жизни и здоровья наших сограждан.



В связи с принятием «Закона о прозрачности иностранного влияния» мы приняли непростое решение прекратить деятельность в качестве НПО. Однако команда GEO продолжит работать как общество с ограниченной ответственностью – ООО «GEO Outlook». Этот шаг ограничивает нашу возможность участвовать в ряде нужных стране проектов. Однако наш коллектив с новым названием и новой организационно-правовой формой в пределах своих возможностей продолжит свою экологическую деятельность в соответствии с евроатлантическими устремлениями, определенными Конституцией Грузии", - говорится в заявлении организации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





