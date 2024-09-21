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В Тбилиси у светофоров установят видеокамеры слежения за выхлопами транспортных средств


21.09.2024   11:39


"На светофорах в Тбилиси будут установлены видеокамеры, которые будут следить за выбросами транспортных средств и выписывать штрафы", - сообщил "Business Press News" основатель движения "Мой город убивает" Георгий Джапаридзе.

По его словам, соответствующие изменения записаны в плане действий по управлению качеством атмосферного воздуха Тбилиси на 2024-2026 годы.

Согласно плану, по его словам, также будет ужесточен контроль по части снижения строительной пыли, в состав соответствующей службы мэрии добавятся специальные машины, необходимые для мытья улиц, а площадь зеленых насаждений значительно увеличится.

«Важно, что был утвержден план управления качеством воздуха в Тбилиси на 2024-2026 годы. Городу это очень нужно. Совместно с Минприроды работа над этим планом шла почти полгода, к процессу были привлечены и европейские специалисты.

Наши рекомендации были учтены в вопросах благоустройства, мойки дорог и контроля выбросов автотранспорта. Соответственно, план включает в себя как транспортное, так и строительное, дорожное направления и благоустройство. В частности, мы рекомендовали добавить уличные поливомоечные машины, и это произойдет.

Что касается контроля выбросов, то в плане указано, что на светофорах по всему Тбилиси должны быть установлены 3 камеры, которые будут автоматически измерять уровень вредных веществ в выхлопе при движении автомобиля и выписывать штрафы. Эти камеры будут мобильными и будут периодически менять свое местоположение.

По части строительства важным моментом является то, что для снижения запыленности на строительной площадке отходы строительных материалов, в том числе песок и цемент, должны упаковываться таким образом, чтобы они не пылились, а за нарушения предусмотрены штрафы.

Само собой также было записано, что за упомянутые 3 года площадь зеленых насаждений в столице должна быть существенно увеличена", - отметил Георгий Джапаридзе.


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