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Кака: Приятно встретиться с моими бывшими одноклубниками, с нетерпением жду сегодняшнего матча


21.09.2024   13:07


Легенды «Милана» Кака, Кларенс Зеедорф и Ибрагим Ба рассказали о матче между легендами Грузии и «Милана», который состоится сегодня в Тбилиси на стадионе «Михаила Месхи».

Кларенс Зеедорф: «Спасибо за добрые слова. Мне приходилось несколько раз приезжать в Тбилиси и я благодарен, что есть возможность поучаствовать в таком матче. Что касается сборной Грузии, то они хорошо выступили на Евро-2024, являются конкурентоспособной командой и имеют потенциал показать лучший футбол в будущем».

Кака: «В отличие от Зеедорфа, я в Грузии впервые и приятно чувствовать, как здесь любят «Милан». Также приятно встретиться с моими бывшими одноклубниками. Я с нетерпением жду сегодняшнего матча. Игроки сборной Грузии играют в сильных командах, мы болеем за вашу сборную из-за Калы».

Ибрагим Ба: «Мы рады встрече с Кахой Каладзе и сборной Грузии. Но это «Милан», мы стремимся побеждать везде, и сегодня будет также».

Матч между легендами Грузии и «Миланом» пройдет сегодня на «Михаиле Месхи» и начнется в 19:00. Первый канал Грузии покажет прямую трансляцию встречи.


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