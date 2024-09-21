

Ветераны сборной Грузии и клуба «Милан» провели перед матчем совместную пресс-конференцию

21.09.2024 14:07





Ветераны сборной Грузии и клуба «Милан» провели перед матчем совместную пресс-конференцию.



На пресс-конференции Каха Каладзе вместе со своими бывшими одноклубниками вспомнил период игры в «Милане» и поблагодарил друзей за визит в Грузию.



«Хочу поблагодарить своих друзей за то, что они приехали в нашу страну, в нашу прекрасную столицу, и сегодня у грузинских болельщиков будет возможность увидеть зрелищный футбол.



Что касается «Милана», то я счастливейший человек, которому выпала возможность играть за клуб с такой историей, как «Милан». У меня были удивительные десять лет. Команда тогда выиграла всё, что можно было выиграть. Приезд «Милана» в Грузию несет для меня двойную нагрузку. Я как будто вернулся в прошлое. Я по-прежнему тот маленький «Кала», которым был много лет назад, и я самый счастливый человек, потому что друзья, с которыми я добился больших успехов, сегодня вместе со мной», - заявил Каладзе.



Бывший игрок «Милана» Рикардо Кака подчеркнул успехи сборной Грузии и сообщил, что является фанатом грузинского футбола.



Он также вспомнил период совместной игры с Кахой Каладзе в «Милане», отметив, что Каха Каладзе внес большой вклад в его развитие.



«Каха Каладзе внес большой вклад в мое развитие. Хоть мы и играли на разных позициях, для игры и тактического развития всегда важно, когда ты играешь в команде с сильными защитниками, а защита «Милана» была лучшей в Европе. Когда у тебя есть возможность приехать, увидеть своих друзей и поиграть с ними на поле, для меня это очень важно, и еще раз большое спасибо за эту возможность», - сказал Кака.



Для справки, сегодня в 19:00 ветераны сборной Грузии по футболу сыграют с легендами «Милана». Матч пройдет на стадионе им. Михаила Месхи в Тбилиси.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





