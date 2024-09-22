

Легенды «Милана» победили сборную ветеранов Грузии в серии пенальти

22.09.2024 11:12





На стадионе им. Михаила Месхи в Тбилиси состоялся матч между легендами сборной Грузии и «Милана», основное время которого завершилось со счетом 2:2, однако в серии пенальти победил «Милан» – 3:1.



В первой половине игры Георгий Деметрадзе вывел сборную Грузии вперед.



Во втором тайме игрок «Милана» Марко Боррьелло сравнял счет.



После этого Грузия снова вышла вперед. Голом отличился Давид Сирадзе, однако игрок «Милана» Кларенс Зеедорф второй раз сравнял счет.



Для справки, на стадионе им. Михаила Месхи в Тбилиси состоялся товарищеский матч между легендами сборной Грузии по футболу и команды «Милан».



В товарищеском матче участвовали игроки старого поколения «Милана»: Кака, Ривалдо, Серхио, Зеедорф, Кафу и другие.



За сборную Грузии же играли: Каха Каладзе, Леван Кобиашвили, Георгий Кинкладзе, Арчил Арвеладзе, Михаил Кавелашвили и другие.





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