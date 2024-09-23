

Российский проповедник Андрей Кураев прочел лекцию в Тбилиси

23.09.2024 10:41





Известный богослов, писатель, философ и проповедник Андрей Кураев выступил с лекцией Тбилиси. Он объяснил, почему у православной церкви «нет вкуса к политике», и как он реагирует на законы «об оскорблении чувств верующих».



Андрей Кураев — один из самых известных российских проповедников. Публичные высказывания протодиакона храма Архангела Михаила в московском Тропареве часто шли вразрез с официальной позицией руководства Русской Православной Церкви.



Патриарх Кирилл запретил Кураева в служении и лишил его чина священнослужителя. В России проповедника также признали иноагентом, а в 2022-м оштрафовали за «дискредитацию армии». Недавно Кураев был восстановлен в сане Вселенским патриархом и принят в клир экзархата в Литве.



В Тбилиси Кураев на этой неделе приехал по приглашению кафедры теологии государственного университета Сулхан-Саба Орбелиани. Свою поездку он назвал «сугубо частной», хотя публично попросил помочь ему в ближайшем будущем организовать встречу в Грузии с более широкой аудиторией.



Кураев, уже год находящийся в ситуации вынужденного отъезда, считает, что «православное сознание» помогает «легче переносить жизнь в меньшинстве».



«Психологически для православных это легче. По большому счету, формула православия очень простая: один человек плюс Бог – это уже большинство», — говорит отец Андрей.



«Для католического сознания важнее всего быть вселенским – везде и для всех. А для православных важнее быть «в согласии с Израилем по духу», быть с православными отцами древности, пусть и в меньшинстве».



Особенностями православного сознания Кураев объясняет и способность «слать в игнор генералитет».



«Для католиков очень важно иметь общность с Римским Папой. Для православного же ощущение членства в церкви двухуровневое. Первый уровень – «Я – чадо моего духовного отца Василия». А дальше идет «Я – православный», без уточнения. Будь то Русская церковь, Украинская, Грузинская – [везде говорят] «Я – православный». То есть промежуточные звенья вроде епископа и патриарха могут отсутствовать».



«Я понимаю, конечно, что грузины влюблены в своего патриарха Илию, но это аномалия. Сербы любили своего патриарха Павла, но на следующих патриархов это уже не распространялось, как и на предыдущих.



Соответственно, для православного менее интересен вопрос «А кто там сверху учитель?». Православным легче послать это в игнор. Я православный, потому что я сам от Златоуста, а что там сказал генералитет… Он святой? Нет? Ну, пусть гуляет».



Еще одна «аномалия» православного мира – политические проповеди, говорит отец Андрей.



«Когда рушилась Римская империя, Римский папа должен был взять на себя государственные функции. В Восточно-Римской империи развитие было нормальным, не катастрофичным, поэтому у Православной церкви нет опыта и нет вкуса к политике. Конечно, аномалии бывают, это, например, Кирилл Гундяев».



«Отсюда вывод – если французский епископ в воскресной проповеди не расскажет все [политические] новости за неделю с пояснениями – это плохой епископ. А если в Рязани православный епископ начнет пересказывать программу «Время», прихожане ему скажут: «Батюшка, ты что? Тебе молиться надоело? Что ты нам телевизор пересказываешь?».



То есть разные представления о долге пастыря. Если православный пастырь навязывает политическую тематику, православные спокойно могут поставить его на место, [сказать] «не за этим мы сюда шли».



Кураев объяснил, почему является противником законов «об оскорблении чувств верующих».

«Я – единственный в мире эксперт по моим чувствам, поэтому судья становится моим заложником. Если я ему скажу «вот это меня оскорбило», кто докажет, что это не так?».



Кураев считает, что в современном мире религиозные чувства «болезнее всего оскорбляют попы».



«Когда меня спрашивают, оскорбила ли меня какая-то картина, спектакль, песня, и так далее, я говорю: «Я переслал ваш вопрос моим религиозным чувствам. Мои религиозные чувства выслушали, и ответили: Мы были давно и смертельно оскорблены в тот день, когда узнали, что среди епископов есть педофилы, а ты должен целовать им руки».





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