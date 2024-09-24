

Представители сферы культуры создали движение «Культура за демократию»

24.09.2024 11:38





Представители сферы культуры планируют объединиться в движение «Культура за демократию». Как объясняет искусствовед Софо Киласония, союз художников жизненно важен, поскольку «эта сфера образует сильное гражданское общество».



Как сообщала телекомпании TV Pirveli Софо Киласонии, 24 сентября представители сферы культуры встретятся с лидерами оппозиционных политических объединений и обсудят с ними участие в политических процессах представителей сферы культуры.



«Для тех, кто не знает, в какой процесс включены представители сферы культуры, поясню, что в очень критический для нашего государства период мы прошли определенные этапы протеста и активизма.



Все граждане, представители сферы культуры и определенных групп общества установили, что сильное гражданское общество является основой демократического процесса и сфера культуры может внести в это большой вклад. Мы больше не могли уходить от этой ответственности, произошло определенное соглашение и сформировалось такое движение, как «Культура за демократию».



Этот процесс не является проектом, финансируемым какой-либо организацией», — говорит Софо Киласония.



Источник: SOVA

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