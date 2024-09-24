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В Грузии значительно возросло количество случаев коклюша - инфекционист
24.09.2024 12:48
В Грузии значительно возросло количество случаев коклюша, в том числе среди взрослых. В некоторых случаях заболевание встречается даже у привитых людей, хотя симптомы у них менее выражены, - об этом в соцсети пишет инфекционист Майя Буцашвили.
По ее словам, вовремя начатая специфическая антибиотикотерапия снижает интенсивность симптомов, однако «остановить» кашель медикаментами невозможно.
«В Грузии значительно возросло количество случаев коклюша, в том числе среди взрослых. В некоторых случаях заболевание встречается даже у привитых людей, хотя симптомы у них менее выражены.
Возбудитель коклюша – бактерия Bordetella pertussis, которая передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Бактерия выделяет токсин, который вызывает повреждение слизистой оболочки дыхательных путей и отек.
Симптомы начинаются через 5-10 дней после контакта, хотя инкубационный период иногда длится до 3 недель. Вначале заболевание начинается с «гриппоподобных» симптомов (заложенность или выделения из носа, субфебрильная температура, умеренный кашель), но затем остается только кашель, который постепенно становится очень интенсивным и характеризуется приступообразными эпизодами. Кашель может длиться неделями или месяцами. Кашель иногда сопровождается рвотой, сильной слабостью. Редко может осложняться пневмонией. Заболевание протекает относительно тяжело у людей с хроническими заболеваниями, особенно у страдающих астмой.
У грудных детей заболевание может протекать без кашля, только с затруднением дыхания и цианозом (посинение кожи). У детей до года часты такие осложнения, как апноэ, пневмония, судороги, энцефалопатия. В этом возрасте летальность от коклюша составляет 1%.
Диагностирование происходит на основании определения антител в крови или исследования мокроты.
Вовремя начатая специфическая антибиотикотерапия снижает интенсивность симптомов, но «остановить» кашель медикаментами невозможно. Антибиотикотерапия также снижает распространение бактерий в окружающую среду инфицированным человеком», - написала Буцашвили в соцсети.
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