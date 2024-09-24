

17-летний нападающий тбилисского «Динамо» подписал контракт с английским «Ньюкасл Юнайтед»

24.09.2024 18:04





17-летний форвард тбилисского «Динамо» Вахтанг Салия переходит в «Ньюкасл Юнайтед», сообщило спортивное издание «Лело».



Сообщается, что Салия заключит долгосрочный контракт с английским клубом, но на один сезон останется в «Динамо».



Ранее в «Ньюкасле» играли грузинские футболисты Темур Кецбая (78 матчей и 8 голов) и Зураб Хизанишвили (7 матчей).



После пяти туров в Премьер-лиге «Ньюкасл Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице.



Напомним, что вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили заключил контракт с «Ливерпулем» и начнет выступать за английский клуб, предположительно, летом 2025 года.





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