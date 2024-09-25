

Женская футбольная сборная Грузии проведет матчи с Ирландией

25.09.2024 19:45









Сегодня же расскажу об успехе национальной женской футбольной сборной Грузии, которая успешно выступила в матчах квалификационного этапа(кэ) ЧЕ 2025, вышла из группы и впервые получила право играть в плей-оффе кэ ЧЕ. Такого успеха наша женская футбольная сборная ранее никогда не добивалась, этот успех пришел заслуженно-наши девушки показали в матчах кэ красивую и самоотверженную игру, порадовав многочисленных поклонников и удивив специалистов и фанов во многих странах . Автор этих строк присутствовал на всех домашных играх женской футбольной сборной Грузии и был свидетелем яркой игры наших девушек.



В вышеназванной группе кэ ЧЕ 2025 наша сборная дважды выиграла у Кипра- в гостях 2:0 (31 мая ),в Тбилиси-1:0 (4 июня). 5 апреля дома в Тбилиси со счетом 2:2 завершили матч с Литвой –наши девушки вели в счете 2:0, но не сумели довести игру до победы. 9 апреля выездную игру Беларуси сборная Грузии проиграла 0:3, по взаимной договоренности матч прошел не в Беларуси , а в Кипре, где за три дня до этого беларусские футболистки победили Кипр.



12 июля сборная Грузии провела в Тбилиси матч с Беларусью,игра прошла на стадионе имени легендарного грузинского футболиста Михаила Месхи (1937-1991), где обычно играют и национальная женская футбольная сборная Грузии, и девичьи наши возрастные сборные. Матч 12 июля прошел в напряженной борьбе, обе команды имели реальные шансы для взятия ворот соперниц, причем Грузия создала больше голевых моментов, чем соперницы, но неожиданно для более трех тысяч зрителей на трибунах и для сотен тысяч телезрителей на последних минутах беларусские футболисты забили два гола и победили 2:0 . Сборная Беларуси с 18 очками завоевала первое место в группе и вышла в плей-офф: Беларусь выиграла по два матча у Грузии и Кипра, Литва отказалась играть с Беларусью, по решению УЕФА Литве в обоих матчах засчитали техническое поражение со счетом 0:3, а Беларусь получила 6 очков.



16 июля Грузия в гостях сыграла с Литвой, до игры обе команды имели по 7 очков. Матч прошел на стадионе спорткомплекса города Друскининкай. В случае победы Грузия заняла бы в группе второе место и выходила в плей –офф, ничья и выигрыш Литвы бы вывел в плей –офф хозяйку матча. Наши девушки показали не только красивую и техничную игру, но проявили характер и одержали важную победу. На 88-ой минуте сольный проход форварда Теоны Бакрадзе оборона сборной Литвы прервала в своей штрафной площадке с явным нарушением правил, пенальти пробила Майя Бебия –ее удар был почти в девятку ворот Литвы. 1:0 выиграла Грузия.Наша команда набрала 10 очков, заняла в группе второе место и выступит в плей-оффе кэ ЧЕ .19 июля в Ньоне (Швейцария), в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка полуфинальных матчей плей-офф кэ ЧЕ 2025, наша женская футбольная сборная проведет игры с многоопытной сборной Ирландии. Первая встреча состоится в Тбилиси через месяц-25 октября с.г.Есть основания надеется на то, что на этот матч на стадион имени М.Месхи придет много зрителей для того, чтобы поддержать сборную Грузии. Ответная игра состоится в Дублине, где за нашу сборную будут болеть представители грузинской диаспоры в Ирландии,среди которых них есть проживающие в Дублине наши боксеры, гандболисты, регбисты и т.д.. Все понимают, что по рейтингу и классу женская сборная Ирландии на данном этапе стоит выше нашей женской команды, к тому же в первом матче (25 октября) за сборную Грузии из-за двух предупреждений в играх кэ не смогут сыграть Теона Бакрадзе и Нино Бухрикидзе . Но фаны нашей команды надеются на то, что женская сборная Грузии будет сражаться до конца . Победитель этой пары выйдет в финал плей-офф кэ ЧЕ 2025 ( матчи пройдут 27 ноября-3 декабря с.г. ), где встретиться с победителем пары Уэльс-Словакия. Победитель финальной пары примет участие в ЧЕ 2025, который состоится в июле будущего года в Швейцарии.



Состав сборной Грузии



На матчи 12 и 16 июля матчи главный тренер женской национальной сборной Грузии Ирис Антман вызвала 23 футболиста. Это вратари Татия Габуния ( «Квартал», Тбилиси), Светлана Габелая ( «Элита»,Тбилиси ) и Эка Табагари ( «Ланчхути»), защитницы Мариам Каландадзе, Софико Нарсия, Гванца Кадагишвили, Нино Чхартишвили, Мариам Капанадзе (все «Ланчхути»), Саломе Гасвиани ( «Квартал»), Ната Квирквая ( «Нике- Лусо») и Тамар Квелидзе ( «Этлингвайер», Германия), полузащита и атака- Нино Пасикашвили, Натия Данелия, Анастасия Болквадзе, Саломе Димопуло(все «Квартал»), Ирина Хабурзания, Тинатин Амбалия ( оба «Ланчхути»), Нино Бухрикидзе, Майко Бебия, Лизи Мцкерашвили ( все «Нике –Лусо»), Теона Бакрадзе, Анна Чеминава ( оба «Трабзонспор», Турция) и Софо Хелашвили ( «Охайо премьер», США).



Из истории женского футбола Грузии



Первые жфк в Грузии появились в 1970-1980 годах, жфк «Иверия» (Тбилиси) в 1987 году заняла второе место на всесоюзном турнире на приз еженедельника "Собеседник" в Кишиневе, а в 1988 году - победителем прошедшего в Подмосковье (Кашира) первого неофициального чемпионата СССР. Голкипер "Иверии" Ирина Мерабишвили в 1987-1988 гг дважды были признана лучшим вратарем СССР, в конце 1980 гг несколько наших футболисток –Ирма Кардава , Нана Гелбахиани, Эка Шешаберидзе, Нана Шубитидзе, Ирина Мерабишвили- приглашались в сборную СССР, а ряд футболистов «Иверии» (Зина Орджоникидзе, Инга Суламанидзе ) запомнились результативной игрой, уверенно выступали за "Иверию" Фати Кванталиани, Ирма Мерабишвили (сестра Ирины), Маквала Амзоева, Инга Юханова, Марина Мовсесян и др. В женском футболе в конце 1970-х –в 1980-х годах успешно работали тренеры Аврори Талахадзе, Нукри Чигогидзе, Рамаз Маглаперидзе и другие.В начале 1990-х годов женская сборная Грузии выступала в ряде международных турниров, а в конце 1990 годов -в отборочных матчах ЧЕ,автор этих строк тогда также освещал матчи женской сборной Грузии.



В начале 2000-х годов были трудности с развитием женского футбола, вызванные экономическими и другими сложностями, 11-12 лет назад интерес к женскому футболу вновь стал возрастать , а с 2016 года стали проводиться полноценные чемпионаты Грузии. Сборная страны несколько раз выступала в отборочных турнирах ЧЕ и ЧМ, но успехов долгое время не было и это понятно- нашей команде противостояли сборные стран, где количество футболисток в 10-50 раз больше чем у нас (в Грузии более 1 тысячи футболисток) , у соперниц выбор кандидатов гораздо более широкий, а инфраструктура и материальные условия лучше.



Активно работает в последние годы Федерация женского футбола Грузии , президентом которой является Нино Сордия-дочь бывшего футболиста кутаисского «Торпедо» и сухумского «Динамо», а затем начальника фк «Торпедо» Кутаиси Гарри Сордия (1937-2006). С учетом роста в последние годы популярности женского футбола в Грузии, увеличения количества футболисток и команд-участников можно было ожидать, что наши клубы и сборные Грузии в разных возрастных категориях смогут добиться чуть более лучших результатов в международных турнирах и эти прогнозы оправдались.



Поддержка Федерации и приглашение Ирис Антман



Активную поддержку развитию женского футбола оказывает Федерация Футбола Грузии (президент ФФГ- Леван Кобиашвили, первый вице-президент-Каха Чумбуридзе, Генеральный секретарь –Давид Муджири и вице-президент Александр Иашвили). С марта 2023 года по сегодняшний день главным тренером национальной женской футбольной сборной Грузии является Ирис Антман -бывший вратарь (1997-2010) и экс-капитан женской сборной Израиля. Антман хорошо известна и как тренер - в течение 7 лет Ирис была руководителем девичьих возрастных команд в Израильской молодежной футбольной Академии, была главным тренером девичьих сборных Израиля (U-17 в 2015-2017 гг, U-19 в 2018-2019 гг ), 5 лет (2010-2015) -ассистентом главного тренера женской национальной сборной Израиля. Антман и тренерский штаб национальной сборной Грузии внимательно наблюдают также за играми девичьих сборных Грузии (U-16, U-17, U-19) , тех футболисток, которые в ближайшие годы могут стать кандидатами в национальную сборную страны.



Успех девичьих сборных и «Ланчхути»



В апреле текущего года блестяще выступила девичья (U-16 ) футбольная сборная Грузии, которая стала победителем прошедшего в Сан Марино Кубка развития УЕФА. В стартовом матче этого Кубка ( 16 апреля) наши девушки со счетом 7:4 выиграли у сборной хозяев турнира, 4 гола в ворота хозяев забила Анано Цикаридзе, по одному-Софо Хелашвили, Анастасия Бучукури и Софо Берулава . 18 апреля наша сборная победила Люксембург со счетом 4:1, два мяча соперницам забила А. Цикаридзе, по одному- Лолита Калоян(капитан нашей сборной) и С.Хелашвили. В последнем туре турнира (21 апреля) девичья сборная Грузия уверенно , со счетом 5:2, победила Эстонию, в нашей команде отличились С.Хелашвили( 2 гола), по одному- Кетеван Чурквеидзе, А.Цикаридзе и Л.Калоян.



Это была вторая победа наших девушек в таком турнире. В мае 2018 года девичья сборная Грузии (U- 16 ) выиграла в Тбилиси Кубок развития УЕФА. Тогда Грузия победила Казахстан(3:1), Румынию(2:1) и Беларусь(1:0). Автор этих строк присутствовал тогда на всех матчах той сборной Грузии, в той команде отлично играли Натия Данелия ( лучшая футболистка Грузии 2023 года), Гванца Кадагишвили, Натия Цоцерия, Анастасия Болквадзе, Майко Бебия, Светлана Габелая, Меги Эджибия и другие, которые в последние годы выступают за национальную сборную Грузии.



В ноябре 2020 года жфк «Ланчхути» сотворила две сенсации-сперва со счетом 2:1 выиграла в Шымкенте матч квалификационного этапа(кэ) Лиги Чемпионов Европы у «Окжеттпес»(Кокшетау), а затем в гостях в следующем раунде кэ ЛЧЕ со счетом 1:0 победила румынскую «Университатя Олимпи Клуж» . «Ланчхути» стала первой нашей футбольной командой, вышедшей в плей-офф ЛЧ.



И вот пришел первый успех и национальной женской футбольной сборной Грузии, которая вышла в плей-офф кэ ЧЕ 2025.



Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии



Фото 1. - Футболистки сборной Грузии на матчах кэ ЧЕ 2025 ( фото из сайта ФФГ)

Фото 2. - И. Антман и Т. Пачкория в день матча Грузия-Чехия

Читателям хорошо известно об ярком выступлении национальной мужской футбольной сборной Грузии на ЧЕ 2024 в Германии. Наша команда была дебютантом ЧЕ , показала красивую и романтичную игру , сумела выйти из группы и в 1/8 финала проиграла Испании, которая стала Чемпионом Европы 2024 года. Наша сборная успешно стартовала и в матчах Лиги Наций 2024, одержав в Тбилиси уверенную победу над Чехией со счетом 4:1 (7 сентября) и победив в Тиране Албанию 1:0 ( 10 сентября). 11 октября национальная мужская футбольная сборная Грузии в Познани сыграет с Украиной, а 14 октября в Тбилиси с Албанией, в ноябре –дома с Украиной и в гостях с Чехией.Сегодня же расскажу об успехе национальной женской футбольной сборной Грузии, которая успешно выступила в матчах квалификационного этапа(кэ) ЧЕ 2025, вышла из группы и впервые получила право играть в плей-оффе кэ ЧЕ. Такого успеха наша женская футбольная сборная ранее никогда не добивалась, этот успех пришел заслуженно-наши девушки показали в матчах кэ красивую и самоотверженную игру, порадовав многочисленных поклонников и удивив специалистов и фанов во многих странах . Автор этих строк присутствовал на всех домашных играх женской футбольной сборной Грузии и был свидетелем яркой игры наших девушек.В вышеназванной группе кэ ЧЕ 2025 наша сборная дважды выиграла у Кипра- в гостях 2:0 (31 мая ),в Тбилиси-1:0 (4 июня). 5 апреля дома в Тбилиси со счетом 2:2 завершили матч с Литвой –наши девушки вели в счете 2:0, но не сумели довести игру до победы. 9 апреля выездную игру Беларуси сборная Грузии проиграла 0:3, по взаимной договоренности матч прошел не в Беларуси , а в Кипре, где за три дня до этого беларусские футболистки победили Кипр.12 июля сборная Грузии провела в Тбилиси матч с Беларусью,игра прошла на стадионе имени легендарного грузинского футболиста Михаила Месхи (1937-1991), где обычно играют и национальная женская футбольная сборная Грузии, и девичьи наши возрастные сборные. Матч 12 июля прошел в напряженной борьбе, обе команды имели реальные шансы для взятия ворот соперниц, причем Грузия создала больше голевых моментов, чем соперницы, но неожиданно для более трех тысяч зрителей на трибунах и для сотен тысяч телезрителей на последних минутах беларусские футболисты забили два гола и победили 2:0 . Сборная Беларуси с 18 очками завоевала первое место в группе и вышла в плей-офф: Беларусь выиграла по два матча у Грузии и Кипра, Литва отказалась играть с Беларусью, по решению УЕФА Литве в обоих матчах засчитали техническое поражение со счетом 0:3, а Беларусь получила 6 очков.16 июля Грузия в гостях сыграла с Литвой, до игры обе команды имели по 7 очков. Матч прошел на стадионе спорткомплекса города Друскининкай. В случае победы Грузия заняла бы в группе второе место и выходила в плей –офф, ничья и выигрыш Литвы бы вывел в плей –офф хозяйку матча. Наши девушки показали не только красивую и техничную игру, но проявили характер и одержали важную победу. На 88-ой минуте сольный проход форварда Теоны Бакрадзе оборона сборной Литвы прервала в своей штрафной площадке с явным нарушением правил, пенальти пробила Майя Бебия –ее удар был почти в девятку ворот Литвы. 1:0 выиграла Грузия.Наша команда набрала 10 очков, заняла в группе второе место и выступит в плей-оффе кэ ЧЕ .19 июля в Ньоне (Швейцария), в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка полуфинальных матчей плей-офф кэ ЧЕ 2025, наша женская футбольная сборная проведет игры с многоопытной сборной Ирландии. Первая встреча состоится в Тбилиси через месяц-25 октября с.г.Есть основания надеется на то, что на этот матч на стадион имени М.Месхи придет много зрителей для того, чтобы поддержать сборную Грузии. Ответная игра состоится в Дублине, где за нашу сборную будут болеть представители грузинской диаспоры в Ирландии,среди которых них есть проживающие в Дублине наши боксеры, гандболисты, регбисты и т.д.. Все понимают, что по рейтингу и классу женская сборная Ирландии на данном этапе стоит выше нашей женской команды, к тому же в первом матче (25 октября) за сборную Грузии из-за двух предупреждений в играх кэ не смогут сыграть Теона Бакрадзе и Нино Бухрикидзе . Но фаны нашей команды надеются на то, что женская сборная Грузии будет сражаться до конца . Победитель этой пары выйдет в финал плей-офф кэ ЧЕ 2025 ( матчи пройдут 27 ноября-3 декабря с.г. ), где встретиться с победителем пары Уэльс-Словакия. Победитель финальной пары примет участие в ЧЕ 2025, который состоится в июле будущего года в Швейцарии.На матчи 12 и 16 июля матчи главный тренер женской национальной сборной Грузии Ирис Антман вызвала 23 футболиста. Это вратари Татия Габуния ( «Квартал», Тбилиси), Светлана Габелая ( «Элита»,Тбилиси ) и Эка Табагари ( «Ланчхути»), защитницы Мариам Каландадзе, Софико Нарсия, Гванца Кадагишвили, Нино Чхартишвили, Мариам Капанадзе (все «Ланчхути»), Саломе Гасвиани ( «Квартал»), Ната Квирквая ( «Нике- Лусо») и Тамар Квелидзе ( «Этлингвайер», Германия), полузащита и атака- Нино Пасикашвили, Натия Данелия, Анастасия Болквадзе, Саломе Димопуло(все «Квартал»), Ирина Хабурзания, Тинатин Амбалия ( оба «Ланчхути»), Нино Бухрикидзе, Майко Бебия, Лизи Мцкерашвили ( все «Нике –Лусо»), Теона Бакрадзе, Анна Чеминава ( оба «Трабзонспор», Турция) и Софо Хелашвили ( «Охайо премьер», США).Первые жфк в Грузии появились в 1970-1980 годах, жфк «Иверия» (Тбилиси) в 1987 году заняла второе место на всесоюзном турнире на приз еженедельника "Собеседник" в Кишиневе, а в 1988 году - победителем прошедшего в Подмосковье (Кашира) первого неофициального чемпионата СССР. Голкипер "Иверии" Ирина Мерабишвили в 1987-1988 гг дважды были признана лучшим вратарем СССР, в конце 1980 гг несколько наших футболисток –Ирма Кардава , Нана Гелбахиани, Эка Шешаберидзе, Нана Шубитидзе, Ирина Мерабишвили- приглашались в сборную СССР, а ряд футболистов «Иверии» (Зина Орджоникидзе, Инга Суламанидзе ) запомнились результативной игрой, уверенно выступали за "Иверию" Фати Кванталиани, Ирма Мерабишвили (сестра Ирины), Маквала Амзоева, Инга Юханова, Марина Мовсесян и др. В женском футболе в конце 1970-х –в 1980-х годах успешно работали тренеры Аврори Талахадзе, Нукри Чигогидзе, Рамаз Маглаперидзе и другие.В начале 1990-х годов женская сборная Грузии выступала в ряде международных турниров, а в конце 1990 годов -в отборочных матчах ЧЕ,автор этих строк тогда также освещал матчи женской сборной Грузии.В начале 2000-х годов были трудности с развитием женского футбола, вызванные экономическими и другими сложностями, 11-12 лет назад интерес к женскому футболу вновь стал возрастать , а с 2016 года стали проводиться полноценные чемпионаты Грузии. Сборная страны несколько раз выступала в отборочных турнирах ЧЕ и ЧМ, но успехов долгое время не было и это понятно- нашей команде противостояли сборные стран, где количество футболисток в 10-50 раз больше чем у нас (в Грузии более 1 тысячи футболисток) , у соперниц выбор кандидатов гораздо более широкий, а инфраструктура и материальные условия лучше.Активно работает в последние годы Федерация женского футбола Грузии , президентом которой является Нино Сордия-дочь бывшего футболиста кутаисского «Торпедо» и сухумского «Динамо», а затем начальника фк «Торпедо» Кутаиси Гарри Сордия (1937-2006). С учетом роста в последние годы популярности женского футбола в Грузии, увеличения количества футболисток и команд-участников можно было ожидать, что наши клубы и сборные Грузии в разных возрастных категориях смогут добиться чуть более лучших результатов в международных турнирах и эти прогнозы оправдались.Активную поддержку развитию женского футбола оказывает Федерация Футбола Грузии (президент ФФГ- Леван Кобиашвили, первый вице-президент-Каха Чумбуридзе, Генеральный секретарь –Давид Муджири и вице-президент Александр Иашвили). С марта 2023 года по сегодняшний день главным тренером национальной женской футбольной сборной Грузии является Ирис Антман -бывший вратарь (1997-2010) и экс-капитан женской сборной Израиля. Антман хорошо известна и как тренер - в течение 7 лет Ирис была руководителем девичьих возрастных команд в Израильской молодежной футбольной Академии, была главным тренером девичьих сборных Израиля (U-17 в 2015-2017 гг, U-19 в 2018-2019 гг ), 5 лет (2010-2015) -ассистентом главного тренера женской национальной сборной Израиля. Антман и тренерский штаб национальной сборной Грузии внимательно наблюдают также за играми девичьих сборных Грузии (U-16, U-17, U-19) , тех футболисток, которые в ближайшие годы могут стать кандидатами в национальную сборную страны.В апреле текущего года блестяще выступила девичья (U-16 ) футбольная сборная Грузии, которая стала победителем прошедшего в Сан Марино Кубка развития УЕФА. В стартовом матче этого Кубка ( 16 апреля) наши девушки со счетом 7:4 выиграли у сборной хозяев турнира, 4 гола в ворота хозяев забила Анано Цикаридзе, по одному-Софо Хелашвили, Анастасия Бучукури и Софо Берулава . 18 апреля наша сборная победила Люксембург со счетом 4:1, два мяча соперницам забила А. Цикаридзе, по одному- Лолита Калоян(капитан нашей сборной) и С.Хелашвили. В последнем туре турнира (21 апреля) девичья сборная Грузия уверенно , со счетом 5:2, победила Эстонию, в нашей команде отличились С.Хелашвили( 2 гола), по одному- Кетеван Чурквеидзе, А.Цикаридзе и Л.Калоян.Это была вторая победа наших девушек в таком турнире. В мае 2018 года девичья сборная Грузии (U- 16 ) выиграла в Тбилиси Кубок развития УЕФА. Тогда Грузия победила Казахстан(3:1), Румынию(2:1) и Беларусь(1:0). Автор этих строк присутствовал тогда на всех матчах той сборной Грузии, в той команде отлично играли Натия Данелия ( лучшая футболистка Грузии 2023 года), Гванца Кадагишвили, Натия Цоцерия, Анастасия Болквадзе, Майко Бебия, Светлана Габелая, Меги Эджибия и другие, которые в последние годы выступают за национальную сборную Грузии.В ноябре 2020 года жфк «Ланчхути» сотворила две сенсации-сперва со счетом 2:1 выиграла в Шымкенте матч квалификационного этапа(кэ) Лиги Чемпионов Европы у «Окжеттпес»(Кокшетау), а затем в гостях в следующем раунде кэ ЛЧЕ со счетом 1:0 победила румынскую «Университатя Олимпи Клуж» . «Ланчхути» стала первой нашей футбольной командой, вышедшей в плей-офф ЛЧ.И вот пришел первый успех и национальной женской футбольной сборной Грузии, которая вышла в плей-офф кэ ЧЕ 2025.Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист ГрузииФото 1. - Футболистки сборной Грузии на матчах кэ ЧЕ 2025 ( фото из сайта ФФГ)Фото 2. - И. Антман и Т. Пачкория в день матча Грузия-Чехия





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