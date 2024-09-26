

«Ливерпуль» добавляет бонусы к зарплате Мамардашвили

26.09.2024 12:49





По данным издания Relevo, футбольный клуб "Ливерпуль" отправил своих представителей на игру 7-го тура Ла-Лиги, в которой "Валенсия" на своем поле встретилась с «Осасуной» и сыграла в нулевую ничью.



Целью было понаблюдать за вратарем Георгием Мамардашвили, который уже является собственностью клуба «Ливерпуль» и этот сезон отыграет на правах аренды в «Валенсии».



Источник издания утверждает, что этот сезон станет своеобразным тестом для Мамардашвили, и постоянное наблюдение за ним будет продолждено. Элисон, нынешний вратарь «мерсисайдцев», выглядит блестяще, отпустить его летом следующего года будет непростой задачей, однако сумма, выплаченная за Георгия, дает понять, что на грузина делают большую ставку в «Ливерпуле».



По утверждениям Relevo, «Ливерпуль» очень дорожит Мамардашвили, и помимо зарплаты, которую он получит от «Валенсии» в этом году, британский клуб также выплатит ему небольшие бонусы.



Напоминаем, что «Ливерпуль» заплатил за Мамардашвили 25,1 миллиона фунтов и подписал контракт до 2030 года.





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