

В Грузии средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился почти до 30 лет

26.09.2024 21:56





В 2023 году в Грузии родилось 40 214 детей — это на 5% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщила Национальная служба статистики Грузии «Сакстат».



Мальчиков родилось больше, чем девочек: 21 010 и 19 204 соответственно. По стране показатель соотношения полов при рождении составил 109,4 (количество мальчиков на 100 девочек). В регионах разница еще больше. В Квемо-Картли показатель достигает 115,6, в Самегрело и Земо-Сванети – 113,2, в Аджарии – 112,9.



Согласно статистике, за последнее десятилетие средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился почти на 3 года – с 26,4 до 29,3 года.



Снизился и повозрастной коэффициент рождаемости среди женщин до 30 лет. В 2023 году число родившихся живыми на 1000 женщин в возрасте до 20 лет составило 20,3, в возрасте 20-24 лет — 77,7, возрасте 25-29 лет — 102,0. Во всех других возрастных группах этот показатель увеличился.



Доля первенцев с 2013 по 2023 года уменьшилась с 45,3% до 37,7% от всех новорожденных, а третьих и последующих детей в семье — выросла с 16,7% до 27,5%. Доля вторых детей в общем количестве рождений за 10 лет сократилась на 4,6%.



Смертность в Грузии превышает рождаемость. В 2023 году в Грузии умерло на 2 542 человека больше, чем родилось.



В 2023 году скончались 42 756 граждан Грузии. По сравнению с 2022 годом эта цифра сократилась на 13%.



Источник: Новости - Грузия

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