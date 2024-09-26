

Грузинская шахматистка заняла третье место на Шахматной олимпиаде

26.09.2024 22:22





Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе завоевала бронзовую медаль на Шахматной олимпиаде. Соревнования проходили в Будапеште с 10 по 23 сентября. Женская сборная Грузии завершила Олимпиаду на шестом месте.



Нане Дзагнидзе 37 лет, она родилась в Кутаиси и с детства занимается шахматами. В интервью 1TV Нана рассказывала, что когда ей был год, отец подарил ей шахматную доску, с пожеланием стать такой же шахматисткой, как Майя Чибурданидзе, Нона Гаприндашвили, Нана Александриа и Нана Иоселиани.



Цитата. «До моего рождения уже было задумано, что я стану шахматисткой. Шахматистки имели большой успех. Отец особенно восхищался Наной Александрией, в честь которой меня и назвали. Я всегда радовалась тому, что папа гордится моими успехами».



Впервые Нана стала чемпионкой в 9 лет. Она победила на Грузинских соревнованиях между девочками до 10 лет. В 2017 Дзагнидзе завоевала титул чемпиона Европы по классическим шахматам в столице Латвии Риге.





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