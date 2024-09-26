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Грузинская шахматистка заняла третье место на Шахматной олимпиаде


26.09.2024   22:22


Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе завоевала бронзовую медаль на Шахматной олимпиаде. Соревнования проходили в Будапеште с 10 по 23 сентября. Женская сборная Грузии завершила Олимпиаду на шестом месте.

Нане Дзагнидзе 37 лет, она родилась в Кутаиси и с детства занимается шахматами. В интервью 1TV Нана рассказывала, что когда ей был год, отец подарил ей шахматную доску, с пожеланием стать такой же шахматисткой, как Майя Чибурданидзе, Нона Гаприндашвили, Нана Александриа и Нана Иоселиани.

Цитата. «До моего рождения уже было задумано, что я стану шахматисткой. Шахматистки имели большой успех. Отец особенно восхищался Наной Александрией, в честь которой меня и назвали. Я всегда радовалась тому, что папа гордится моими успехами».

Впервые Нана стала чемпионкой в 9 лет. Она победила на Грузинских соревнованиях между девочками до 10 лет. В 2017 Дзагнидзе завоевала титул чемпиона Европы по классическим шахматам в столице Латвии Риге.


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