

«Вы для нас, что венок усопшему» — протестующие омбудсмену

27.09.2024 16:13





«Послушай меня 5 секунд. Вы окончили 5 университетов, а может быть, даже десять. У меня образование девять классов. Я не могу победить вас в разговоре, и не собираюсь. Вы спрашиваете, почему мы на вас злимся. Мы голодали 25 дней, а вы пришли [у нам] в первый раз. Какой вы Народный защитник?! Выражаясь по-деревенски, вы для нас, что венок усопшему. Мне больше нечего сказать», — с такими словами обратился житель Шукрути к Левану Иоселиани.



25 сентября Народный защитник пришел на встречу с протестующими перед зданием парламента Грузии. Протест у парламента жители Шукрути начали 11 сентября, некоторые из них объявили голодовку.



В ходе своего выступления Леван Иоселиани попытался сказать, что его ведомство изучает вопрос Шукрути и подобные слова протестующих для него оскорбительны.



«Какое я имею право оскорблять вас? Да благословит Бог вашу семью. Вы для нас просто ничего не значите. Завтра я могу умереть, и что вы скажете моей жене, что я изучал это дело?! Я вас спрашиваю, уважаемый, что вы скажете моей жене и детям?» — обратился к Левану Иоселиани протестующий.



Видео разговора Народного защитника с жителями Шукрути опубликовано на странице «Спасем село Шукрути», которую ведут жители села.



«У нас такое ощущение, что права самого Левана Иоселиани не защищены и он бесправный Народный защитник», — говорят жители Шукрути.



Народный защитник дал комментарий СМИ перед парламентом и еще раз отметил, что полномочия аппарата Омбудсмена ограничены.



«Я не могу обманывать людей, особенно тех, кто голодает, и не могу сказать, что решу проблему, которая не решается уже столько лет и речь идет о компенсациях, которые оспариваются в суде. Они не согласны с размером компенсации. Понятно, что они могут справедливо не соглашаться, но Народный Защитник не может вмешиваться в это, потому что у нас нет возможности вмешиваться в это. Я еще раз попросил их представить документацию, чтобы мы могли ее изучить, и если будет рекомендация или предложение со стороны Народного защитника, мы будем над этим работать», — сказал Леван Йоселиян.



После встречи с жителями Шукрути информацию обнародовал и Офис Народного защитника. В ходе встречи жители Шукрута рассказали ему, что прежде чем решать вопрос о компенсациях, они ждут его комментария по поводу запрета на установку палаток. В заявлении, опубликованном после встречи, Народный защитник отметил, что размещение временных построек защищено свободой собраний, и призвал правоохранителей не ограничивать право участников протеста на собрание. Что касается остального, то Народный защитник говорит, что, помимо вопроса о компенсации, если жители Шукрути считают, что нарушаются их права, поэтому им следует официально обратиться к Народному защитнику с заявлением о возбуждении дела.



«Народный защитник дополнительно изучит вопросы, связанные с охраной окружающей среды в селе Шукрути, и представит результаты исследования в парламентском отчете. При этом изучение данного вопроса не связано с темой нарушения прав конкретных лиц и протеста», — говорится в заявлении Омбудсмена.



Напомним, жители села Шукрути уже полгода проводят акции протеста из-за повреждения их домов в результате горных работ компаний «Чиатура Менеджмент» и «Джорджиан Манганези» (Georgian Manganese). Некоторые из них держали голодовку последние 26 дней, а некоторые зашили себе рты. Они тщетно просят о встрече с представителями правительства, в том числе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. После шестимесячных требований 25 сентября с ними встретился Народный защитник.







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