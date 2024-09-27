

В 2023 году численность населения Грузии продолжила снижаться – Сакстат

27.09.2024 20:21





По состоянию на 1 января 2024 года численность населения Грузии составила 3 694 600 человек, что на 1,1% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии «Сакстат» («Грузстат»).



Естественный прирост населения в прошлом году был отрицательным – умерло на 2 542 человека больше, чем родилось. При этом в 2023 году количество умерших сократилось на 13%, до 42 756 человек. Новорожденных было на 5% меньше, чем в 2022 году — 40 214.



Ситуацию усугубил отток населения. В 2023 году в Грузии сложилось отрицательное сальдо миграции. Из страны уехали на 39 207 ​​человек больше, чем вернулось.



По состоянию на 1 января 2024 года 48% населения Грузии составляли мужчины, а 52% — женщины.



При этом в возрасте до 14 лет доля мужчин превышает долю женщин. Причина противоположной ситуация в группах от 15-64 лет и от 65 лет. У женщин средняя продолжительность жизни составляет 79,4 года, у мужчин — 70,6 лет.



61% населения Грузии проживает в городах. При этом на столицу Тбилиси приходится почти треть жителей страны.



Если по стране плотность населения в Грузии составляет 64,6 человек на 1 кв. км, то в Тбилиси – 2495,9 на 1 кв. км.



После Тбилиси самой густонаселенной является Аджария (125,2); Шида Картли (71,2) и Имерети (68,9).



Самый малонаселенный регион – это Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. На 1 кв. км всего 5,7 человек.





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