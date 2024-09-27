

Госуниверситет Ильии не согласен с решеним Совета по авторизации высших учебных заведений Грузии

27.09.2024 20:31





Государственный университет Ильии (ISU) заявил, что не согласен с решением Совета по авторизации высших учебных заведений Грузии и обжалует его в Апелляционной комиссии.



Как указано в заявлении руководства ВУЗа, в июне 2024 года Государственный университет Илии прошел авторизационную оценку со стороны группы экспертов, состоящей из грузинских и иностранных экспертов, при этом Университет Илии удостоился высших оценок практически по всем стандартам.



«Вчера состоялось заседание Совета по авторизации, который без каких-либо обоснований и объяснений предоставил университету авторизацию с условием мониторинга сроком на один год.



Мы в корне не согласны с этим решением Совета и обязательно обратимся в Апелляционную комиссию, как только нам официально передадут протокол и решение Совета. У Совета есть 10 рабочих дней, чтобы официально представить протокол и решение», — написано в публикации на странице университета в Facebook.



Заявление было опубликовано сегодня, 27 сентября, в 13:42 часов.



Государственный университет Ильии также публикует документ экспертных оценок, из которого видно, что университет получил положительную оценку по всем компонентам.



Совет по авторизации высших учебных заведений Грузии был утвержден Ираклием Кобахидзе 6 марта 2024 года.



В состав Совета, помимо прочих членов, входит бывший директор Агентства морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани, которая на данный момент является главой Наблюдательного совета ООО «Морской порт Анаклия».





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