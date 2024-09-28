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Edison Research: Если бы выборы проводились сегодня...
28.09.2024 00:47
Согласно результатам исследования общественного мнения Edison Research, на вопрос, за какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня, 32% опрошенных проголосовали бы за «Грузинскую мечту», 20% - за «Единство – Национальное движение», по 11,9% - за коалицию «За перемены» и партию «Гахария – За Грузию», а 9,9% поддержали бы «Сильную Грузию».
Что касается других политических сил, то рейтинг остальных партий выглядит следующим образом:
Лейбористская партия – 5%
Гирчи (Яго Хвичия) – 4,7%
Альянс патриотов/Альт-инфо – 3,6%
Мы - Давид Кацарава – 0,7%
Другие партии – 0,3%.
Опрос общественного мнения провела международная исследовательская компания Edison Research по заказу телеканала «Формула».
Опрос проводился в период 10.09-22.09 в масштабе всей Грузии, за исключением оккупированных территорий. Методом прямого исследования были опрошены 1200 граждан Грузии, имеющих право участвовать в выборах. Погрешность составляет +/- 2,8% в масштабе Грузии при доверительном интервале 95%.
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