|
|
|
Чемпион UFC: Моей мечтой было отпраздновать победу вместе с грузинским народом
30.09.2024 10:21
Я всегда чувствую поддержку Грузии. Моей мечтой было отпраздновать эту победу и радость вместе с грузинским народом, - заявил журналистам чемпион UFC Грузии Мераб Двалишвили у тбилисской филармонии, где его встретили болельщики.
По словам Мераба Двалишвили, успех и труд всегда оцениваются.
«Это моя огромная мотивация, и я уверен, что она мотивирует множество молодых людей, спортсменов и студентов в целом. Это должна быть мотивация, что успех и труд всегда оцениваются. Все возможно, я не собираюсь останавливаться. Нас ждет еще много побед впереди», - заявил Двалишвили.
Он отметил, что готов к любому вызову.
Грузинский чемпион UFC Мераб Двалишвили прибыл в Грузию. Он некоторое время назад прилетел в Тбилисский международный аэропорт, где его встретили болельщики и представители СМИ. Мераб Двалишвили направился из аэропорта к столичной филармонии, где его ждали болельщики.
Для справки, грузинский боец Мераб Двалишвили победил американца Шона О’Мэлли в поединке за чемпионский пояс UFC. В результате Двалишвили стал чемпионом UFC в суперлегком весе. Мераб Двалишвили – второй грузинский боец, ставший чемпионом UFC. Напомним, что в феврале 2024 года Илья Топурия стал чемпионом в полулегком весе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна