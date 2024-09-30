

Чемпион UFC: Моей мечтой было отпраздновать победу вместе с грузинским народом

30.09.2024 10:21





Я всегда чувствую поддержку Грузии. Моей мечтой было отпраздновать эту победу и радость вместе с грузинским народом, - заявил журналистам чемпион UFC Грузии Мераб Двалишвили у тбилисской филармонии, где его встретили болельщики.



По словам Мераба Двалишвили, успех и труд всегда оцениваются.



«Это моя огромная мотивация, и я уверен, что она мотивирует множество молодых людей, спортсменов и студентов в целом. Это должна быть мотивация, что успех и труд всегда оцениваются. Все возможно, я не собираюсь останавливаться. Нас ждет еще много побед впереди», - заявил Двалишвили.



Он отметил, что готов к любому вызову.



Грузинский чемпион UFC Мераб Двалишвили прибыл в Грузию. Он некоторое время назад прилетел в Тбилисский международный аэропорт, где его встретили болельщики и представители СМИ. Мераб Двалишвили направился из аэропорта к столичной филармонии, где его ждали болельщики.



Для справки, грузинский боец ​​Мераб Двалишвили победил американца Шона О’Мэлли в поединке за чемпионский пояс UFC. В результате Двалишвили стал чемпионом UFC в суперлегком весе. Мераб Двалишвили – второй грузинский боец, ставший чемпионом UFC. Напомним, что в феврале 2024 года Илья Топурия стал чемпионом в полулегком весе.





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