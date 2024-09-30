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Гражданка РФ погибла, упав в подземный переход в Тбилиси
30.09.2024 11:40
Гражданка РФ погибла, упав в подземный переход в Тбилиси, сообщают СМИ.
Сообщается, что девушка Арина приехала в Тбилиси вместе с друзьями, упала в переход, случайно оступившись. Перед смертью россиянка напевала песню Аллы Пугачевой «В последний раз», снимая себя и подругу на видео, сообщает SHOT.
Внезапно девушка неосторожно оступилась и упала в подземный переход на площади Первой Республики. Подруга вызвала скорую, медики госпитализировали пострадавшую, у нее зафиксировали перелом основания черепа.
СМИ пишут, что девушка скончалась 27 сентября. На месте несчастного случая, в подземном переходе, появился мемориал с цветами.
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