

Чемпион UFC Мераб Двалишвили намерен открыть небольшие тренировочные залы в Грузии

30.09.2024 13:06





Чемпион UFC Мераб Двалишвили заявил, что сумму, полученную от правительства Грузии в 1 млн лари, направит на благотворительные цели: откроет тренировочные залы в стране.



«Я хотел бы заняться благотворительностью и открыть небольшие залы в Грузии — я добавлю к этой сумме еще и использую ее в своей благотворительности», — так Двалишвили прокомментировал решение премьер-министра Грузии перечислить миллион лари Мерабу Двалишвили и Илие Топурия.



Отметим, премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что Мераб Двалишвили и Илиа Топурия за первый титул чемпиона UFC для Грузии получат денежный приз — 1 млн лари каждому. Глава правительства отметил, что спортивные успехи и победы страны должны быть оценены по достоинству.





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