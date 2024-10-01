

Один из участников протеста у здания парламента Грузии доставлен в больницу

01.10.2024 11:58





Одному из участников акции протеста проходящего возле здания парламента в Тбилиси, стало плохо. Его доставили в больницу. Информация о произошедшем была опубликована на странице участников протеста в Facebook.



Напомним, у парламента Грузии с 11 сентября протестуют жители села Шукрути (Муниципалитет Чиатура). Некоторое из них объявили голодовку. Несмотря на крайние формы протеста, власти не ведут с протестующими переговоров.



Жители Шукрути заявляют, что в результате работ, проведенных «Georgian Manganese», были разрушены их дома, повреждена почва, дворы и приусадебные участки. Протестующие требуют вмешательства властей и адекватной компенсации ущерба со стороны компании «Georgian Manganese». Заявления компании о том, что ущерб возмещен, протестующие отрицают. По словам одного из организаторов акции протеста, компенсацию получили максимум 5% местных жителей, и эта компенсация не в полной мере соответствует нанесенному ущербу.





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