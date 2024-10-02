

Жители села Шукрути провели акцию у бизнес-центра Иванишвили

02.10.2024 11:56





Жители села Шукрути провели акцию протеста у бизнес-центра почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Демонстранты начали свое шествие от здания парламента Грузии. У бизнес-центра участников акции встретили десятки полицейских.



«Сегодня каждый из нас защищает свои семьи, свою жилую среду, наш город. Если всё то, о чем они [власти] говорят, о семейных ценностях, не служит обманом для общества, то пусть они пришлют представителя центральной власти, чтобы мы встретились с компанией. Мы с первого дня открыты для этого. Мы боремся с чистым сердцем и честными руками уже пять лет. [...] Надеюсь, господин Бидзина Иванишвили поймёт ситуацию, призовет свое правительство участвовать в этом процессе. Пусть прокуратура и антикоррупционный департамент заинтересуются», — сказал один из участников акции в своем выступлении.



Протест жителей села Шукрути продолжается более 180 дней. Они рассказывают, что их дома разрушаются из-за деятельности компании Georgian Manganese, добывающей марганцевую руду.



С 11 сентября жители Шукрути проводят акцию у здания парламента Грузии. Часть из них объявила голодовку, состояние нескольких участников протеста за последние дни ухудшилось.



В компании утверждают, что на компенсацию уже было потрачено 12 миллионов лари, а оставшуюся сумму они выплатят только в случае продолжения работы на шахте.



В процесс фактически не вмешиваются власти. С протестующими ранее встретился омбудсмен Леван Иоселиани.





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