

Университет Илии могут лишить аккредитации.

02.10.2024 12:36





Представители высших учебных заведений Грузии выразили поддержку Государственному университету Илии и призвали Национальный центр развития качества высшего образования, а также Аккредитационный совет соблюдать этические нормы и устав. Они настаивают на учете заключения независимой экспертной группы и предоставлении полной авторизации университету без дополнительных условий.



Детали. Заявление подписали 72 представителя различных ВУЗов. По мнению академического сообщества, принятое решение об авторизации несправедливо и имеет политический мотив, который связан с активной гражданской позицией университета во время весенних протестов против закона об «иноагентах».



Также они подчеркивают, что данное решение негативно скажется на студентах и ставит под угрозу качество их образования и международное признание дипломов.



Контекст. В июне 2024 года Государственный университет Илии успешно прошел аккредитацию, получив высокие оценки от независимых грузинских и международных экспертов. Однако 27 сентября 2024 года стало известно, что на заседании Аккредитационного совета было принято решение предоставить университету временную авторизацию сроком на один год с условием мониторинга.



Симон Джанашиа, специалист по образованию, считает, что это решение отражает проблему вмешательства властей в процесс авторизации университета.





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