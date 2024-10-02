

5 и 6 октября мероприятия, посвященные «Тбилисоба», пройдут в парке Рике, на площади Орбелиани и в Абанотубани

02.10.2024 15:07









Мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании муниципального правительства проинформировал общественность о мероприятиях, посвященных празднованию «Тбилисоба», которые пройдут 5 и 6 октября.



По его словам, мероприятия будут организованы в парке Рике, на площади Орбелиани и в Абанотубани.



«5 и 6 октября гостей „Тбилисоба“ в парка Рике и на площади Орбелиани ждут праздничные декорации и инсталляции. Здесь также будут открыты кинотеатр под открытым небом, гастрономический и винный фестивали, рынок производителей. В течение дня будут проводиться детские концерты, развлекательные и спортивные мероприятия, а также музыкальные вечера и театрализованные представления», — заявил Каха Каладзе.



Как пояснил мэр Тбилиси, желающие могут ознакомиться с полной программой мероприятий на официальном сайте мэрии Тбилиси.



«На площади Орбелиани гостей встретят музыкальные группы, а посетители парка Рике смогут насладиться разнообразной музыкальной программой эстрадных исполнителей. Кроме того, в Абанотубани пройдет выставка-продажа „Тбилисское многообразие“. 5 октября в 20:00 состоится церемония награждения почетных граждан Тбилиси, которая будет транслироваться в прямом эфире», — добавил Каха Каладзе.



Программа на площади Орбелиани:



5-6 октября, 12:00-22:00:



Гардения Шеварднадзе — «Тбилисский базар»

Открытый кинотеатр

«Лакомства Орбелиани»

«Квелиани»

«Мспанахоба»

Кафе «Воды Лагидзе»

«Попробуй вкус Тбилиси / Taste Tbilisi»

Рынок производителей

Инсталляция гигантского квеври / винный магазин

Инсталляция «Девочка с шариком»

Киоск «Информационный листок»

Детские концерты

Вечерние концерты

Театрализованное представление / перформансы

Детские / развлекательные мероприятия

Сказочные персонажи

Тематические фотозоны



Музыкальная программа на площади Орбелиани:



5 октября — улица Георгия Атонели:



11:00 — Концерт «Студии Чико»

11:30 — Концерт Академии вокала

12:15 — Концерт «Ранина»

18:00 — Группа «Резо и дети»

20:00 — Группа «Урса»

21:00 — Электронная музыка (DJ) NAQEBI



5 октября — музыкальная программа на сцене, установленной на улице А. Пурцеладзе:



16:00 — Георгий Торадзе «Торчо» и группа

21:30 — Нуци Джмагадзе и группа Goodfellas



6 октября — улица Гиорги Атонели:



13:00 — Представление Жозе

14:00 — Концерт студии Нукри Капанадзе

18:00 — Группа GOOFY LAND

20:00 — Нодарико Хуцишвили и бенд

21:00 — Электронная музыка (DJ) NAQEBI



6 октября – музыкальная программа на сцены, расположенной на улице А. Пурцеладзе



14:00 – POSITIVE BAND

16:00 – Анка Татарашвили и бенд ,,The Big band band”

19:00 – Анано Гибрадзе и бенд «Ages»



6 октября – улица Хазини, электронные лайв-шоу грузинских исполнителей



15:00 – электронная музыка (DJ) JUKA

18:30 – электронная музыка (DJ) MACHAIDZE







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