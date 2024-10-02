|
|
|
5 и 6 октября мероприятия, посвященные «Тбилисоба», пройдут в парке Рике, на площади Орбелиани и в Абанотубани
02.10.2024 15:07
Мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании муниципального правительства проинформировал общественность о мероприятиях, посвященных празднованию «Тбилисоба», которые пройдут 5 и 6 октября.
По его словам, мероприятия будут организованы в парке Рике, на площади Орбелиани и в Абанотубани.
«5 и 6 октября гостей „Тбилисоба“ в парка Рике и на площади Орбелиани ждут праздничные декорации и инсталляции. Здесь также будут открыты кинотеатр под открытым небом, гастрономический и винный фестивали, рынок производителей. В течение дня будут проводиться детские концерты, развлекательные и спортивные мероприятия, а также музыкальные вечера и театрализованные представления», — заявил Каха Каладзе.
Как пояснил мэр Тбилиси, желающие могут ознакомиться с полной программой мероприятий на официальном сайте мэрии Тбилиси.
«На площади Орбелиани гостей встретят музыкальные группы, а посетители парка Рике смогут насладиться разнообразной музыкальной программой эстрадных исполнителей. Кроме того, в Абанотубани пройдет выставка-продажа „Тбилисское многообразие“. 5 октября в 20:00 состоится церемония награждения почетных граждан Тбилиси, которая будет транслироваться в прямом эфире», — добавил Каха Каладзе.
Программа на площади Орбелиани:
5-6 октября, 12:00-22:00:
Гардения Шеварднадзе — «Тбилисский базар»
Открытый кинотеатр
«Лакомства Орбелиани»
«Квелиани»
«Мспанахоба»
Кафе «Воды Лагидзе»
«Попробуй вкус Тбилиси / Taste Tbilisi»
Рынок производителей
Инсталляция гигантского квеври / винный магазин
Инсталляция «Девочка с шариком»
Киоск «Информационный листок»
Детские концерты
Вечерние концерты
Театрализованное представление / перформансы
Детские / развлекательные мероприятия
Сказочные персонажи
Тематические фотозоны
Музыкальная программа на площади Орбелиани:
5 октября — улица Георгия Атонели:
11:00 — Концерт «Студии Чико»
11:30 — Концерт Академии вокала
12:15 — Концерт «Ранина»
18:00 — Группа «Резо и дети»
20:00 — Группа «Урса»
21:00 — Электронная музыка (DJ) NAQEBI
5 октября — музыкальная программа на сцене, установленной на улице А. Пурцеладзе:
16:00 — Георгий Торадзе «Торчо» и группа
21:30 — Нуци Джмагадзе и группа Goodfellas
6 октября — улица Гиорги Атонели:
13:00 — Представление Жозе
14:00 — Концерт студии Нукри Капанадзе
18:00 — Группа GOOFY LAND
20:00 — Нодарико Хуцишвили и бенд
21:00 — Электронная музыка (DJ) NAQEBI
6 октября – музыкальная программа на сцены, расположенной на улице А. Пурцеладзе
14:00 – POSITIVE BAND
16:00 – Анка Татарашвили и бенд ,,The Big band band”
19:00 – Анано Гибрадзе и бенд «Ages»
6 октября – улица Хазини, электронные лайв-шоу грузинских исполнителей
15:00 – электронная музыка (DJ) JUKA
18:30 – электронная музыка (DJ) MACHAIDZE
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна