

В сети появилась петиция с требованием убрать предвыборные баннеры правящей «Грузинской мечты»

02.10.2024 21:00





В сети появилась петиция с требованием убрать предвыборные баннеры правящей «Грузинской мечты», где изображены разбомбленные Россией города и инфраструктура в Украине, а рядом с ними красочные изображения процветающих городов Грузии.



"После войны, начавшейся в Украине в 2022 году, множество украинцев нашли убежище в Грузии. Аморально заставлять этих людей ежедневно вспоминать о трагедии, охватившей их родину, главным виновником которой является Российская империя и её армия.



Кроме того, существующие постеры ещё больше усугубляют травму тех граждан Грузии, которые пережили войну 2008 года, войну в Абхазии и лично столкнулись с российской агрессией, направленной против них и их предков.



Вид изображений разрушенных храмов, детских садов и больниц наносит огромный вред психике несовершеннолетних.

Детям и подросткам, которые ежедневно ходят в школу и детский сад, придётся сталкиваться с этими плакатами, по меньшей мере, до 26 октября.



Мы, граждане Грузии, призываем:

Правящую партию «Грузинская мечта» прекратить использовать трагедию другой страны в своих интересах и немедленно отдать поручение о демонтаже баннеров;



Рекламной компании, которая установила баннеры для «Грузинской мечты»: проявите гражданскую ответственность и немедленно удалите баннеры;



Омбудсмену — выразить свою позицию по этому вопросу и призвать правительство к быстрому реагированию;



Неправительственные организации и международное сообщество — помочь нам найти правовые пути для того, чтобы как можно скорее убрать разрушительные для психики и беспрецедентно позорные баннеры с улиц различных городов".





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