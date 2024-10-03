

Назван состав сборной Грузии на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА

03.10.2024 12:57





В рамках Лиги наций УЕФА сезона 2024/25 сборная Грузии по футболу 11 октября в Польше встретится с Украиной, а 14 октября на «Арене Михаила Месхи» примет Албанию.



Тренер национальной сборной Вили Саньоль назвал состав из 23 человек. В сборную вызван один дебютант: нападающий клуба Сараево (Босния и Герцеговина) Георгий Гулиашвили.



Вратарь: Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Георгий Лория («Омония», Кипр), Лука Гугешашвили («Пансераикос», Греция).



Защита: Гурам Кашия («Слован», Словакия), Отар Какабадзе («Краковия», Польша), Георгий Гвелесиани («Персеполис», Иран), Соломон Кверквелия («Динамо Тбилиси»), Лаша Двали («Апоэль», Кипр), Лука Лочошвили («Кремонезе», Италия), Георгий Гочолеишвили (Копенгаген, Дания), Леван Шенгелия («Офи», Греция), Саба Гогличидзе (Эмполи, Италия)



Полузащита/атака: Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания), Сандро Алтунашвили («Вольфсбург», Австрия), Шота Ноникашвили («Черкассы», Украина), Георгий Чакветадзе («Уотфорд», Англия), Георгий Цитаишвили («Гранада»). , Испания)), Зурико Давиташвили (Сент-Этьен, Франция), Хвича Кварацхелия (Наполи, Италия), Георгий Гулиашвили («Сараево», Босния и Герцеговина), Буду Зивзивадзе (Карлсруэ, Германия), Георгий Микаутадзе («Олимпик Лион», Франция)





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





