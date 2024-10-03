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Обвиняемому в убийстве трансгендерной женщины проведут психиатрическую экспертизу


03.10.2024   16:33


26-летнему Беке Джаиани, обвиняемому в умышленном убийстве 37-летней трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе, предписано пройти психиатрическую и психологическую экспертизу.

Тбилисский городской суд рассматривает вопрос о проведении соответствующих процедур в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули. Вышеупомянутая экспертиза должна установить, находился ли обвиняемый в невменяемом состоянии на момент совершения убийства.

Напомним, что Бека Джаиани, обвиняемый в умышленном убийстве Кесарии Абрамидзе, был арестован в окрестностях аэропорта Кутаиси.

Расследование ведется в соответствии со статьей 109 УК, в которой говорится об умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью при отягчающих обстоятельствах по половому признаку.


Источник: SOVA
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