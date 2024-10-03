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Федерация борьбы дистанцировалась от выступления грузинских борцов на турнире во Владикавказе
03.10.2024 16:40
Грузинские борцы вольного стиля приняли участие в турнире во Владикавказе, где в качестве представителей независимых стран заявлены были спортсмены из Абхазии и Южной Осетии.
Речь идет о турнире братьев Хадарцевых. 1-2 октября его проводила Федерация спортивной борьбы России.
По информации организаторов, Грузию представляли сразу восемь борцов в разных весовых категориях. Из Сухуми на турнир отправили трех спортсменов, из Цхинвали – двух.
Среди других участников, как сообщается, представители Азербайджана, Армении, Болгарии, Венгрии, Греции, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Румынии, Сербии, Словакии, Таджикистана, Узбекистана и России.
На таблицу соревнований внимание обратило издание JAMnews. В сети также есть кадры с турнира во Владикавказе с грузинскими спортсменами.
В Федерации борьбы Грузии заявляют, что борцы не согласовали с ними свою поездку в РФ. Там говорят, что выясняют обстоятельства.
«От федерации никого не пускали [на турнир]. Никто не поставил в курс дела федерацию. Несколько этих спортсменов, вероятно, [поехали] по собственной инициативе», — сказали в федерации телеканалу Formula.
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