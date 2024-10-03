

Епископ Грузинской православной церкви проведет встречу с помощником госсекретаря США

03.10.2024 17:05





Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен сегодня в Вашингтоне проведет встречу с епископом Грузинской православной церкви Иаковом (Якобишвили). Информация об этом отражена на сайте американского внешнеполитического ведомства.



Согласно сообщению, на встрече также будет присутствовать глава «Центра развития и демократии» (CDD) Кети Чачава.

CDD реализует программу по информированию духовных лиц в Грузии о евроатлантической интеграции страны, напоминает грузинская служба Радио Свобода. Цель программы – активизировать их участие в этом процессе.



Представители ГПЦ посещали Европарламент, штаб-квартиру НАТО, участвовали в международных конференциях в Вашингтоне, а также встречались с американскими официальными лицами, в том числе, с чиновниками Госдепартамента.

CDD финансируется «Национальным фондом в поддержку демократии» (NED). Эта американская организация неоднократно становилась объектом критики со стороны властей Грузии. Представители «Грузинской мечты» утверждают, что NED занимается «финансированием радикализма» и «кампаний по дезинформации».



О чем О’Брайен планирует говорить с отцом Иаковым, не сообщается. Оппозиционный телеканал Pirveli отмечает, что архиепископ Бодбийский является однозначным сторонником «Грузинской мечты». Журналисты допускают, что партия власти поручила ему донести их позицию до Вашингтона, после того как в США решили отказаться от встреч с грузинским руководством.



В расписании О’Брайена встреча с грузинским священнослужителем стоит после переговоров со спецпосланником Евросоюза по санкциям Дэвидом О’Салливаном.



В Патриархии Грузии не сообщали о целях визита Якобишвили в Вашингтон. Депутаты парламента от «Грузинской мечты» также говорят, что не в курсе встречи.



Сам О’Брайен посещал Грузию в мае этого года. Тогда премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что основатель партии власти Бидзина Иванишвили не пожелал присутствовать на встрече с американским дипломатом. В качестве причины премьер назвал «фактические санкции», наложенные на Иванишвили. Подразумевались замороженные счета миллиардера в банке Credit Suisse, с которым у Иванишвили уже несколько лет продолжается судебная тяжба.

Сам Иванишвили позже назвал причиной влияние «партии глобальной войны» на политиков и чиновников как в США, так и в ЕС.





Источник: Новости - Грузия

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