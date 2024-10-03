

«Журналистика стала опасной профессией в Грузии» — Миссия европейских медиаорганизаций

03.10.2024 17:41





Партнерские организации Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов, оценили качество свободы СМИ в Грузии. 10 представителей европейских медиа объединений изучали вопросы безопасности и свободы журналистов в течение двух дней — 1 и 2 октября.



В отчете, который они подготовили по итогам двухдневного визита, отмечается, что в Грузии ухудшилось не только качество свободы СМИ, но и ситуация с правами человека в целом.



Как указано в документе, правительство использует различные инструменты для дискредитации независимых журналистов и ситуация оказалась «гораздо серьезнее и тревожнее, чем ожидалось».



«Журналисты подвергаются запугиванию, физическим и словесным оскорблениям, юридическому и финансовому преследованию. Некоторые работники СМИ вынуждены передвигаться с сопровождением, опасаясь нападений».



В докладе говорится, что одним из факторов, вызывающих беспокойство у оппозиционных журналистов, является оценка их деятельности как «антигрузинской». Они утверждают, что власти используют для кампании против них «национальные чувства».



В отчете содержится призыв к властям Грузии обеспечить безопасную и свободную рабочую среду для журналистов. Также они рекомендуют отменить т.н. российский закон и закон о цензуре.



В документе также отмечается, что госорганы зачастую не выполняют предусмотренные законом требования по предоставлению публичной информации журналистам. Критическим и независимым СМИ особенно сложно получить информацию.



В докладе особое внимание уделяется вопросам, связанным с независимостью Общественного вещателя Грузии (ОВГ). По мнению авторов документа, во многом это связано с вопросом его финансирования. Они акцентируют внимание на изменении модели финансирования ОВГ, которая была утверждена в прошлом году без предварительных консультаций, привлечения экспертов и общественного обсуждения.



Представители европейских медиаорганизаций рекомендуют обеспечить безопасную и свободную рабочую среду для журналистов. Это предвыборный период, и они должны иметь возможность беспрепятственно работать в день выборов.



Участниками двухдневной миссии были представители следующих организаций: «Репортеры без границ»; Фонд «Справедливость для журналистов»; Международный институт прессы (IPI); Индекс цензуры; Европейская федерация журналистов; Европейский центр свободы прессы и СМИ (ECPMF); Европейский вещательный союз (EBU); Комитет по защите журналистов (CPJ).







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