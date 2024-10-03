

Некоторые беженцы, проживающие зарубежом, не смогут участвовать в выборах 26 октября

03.10.2024 17:44





Часть граждан Грузии, которые являются беженцами с оккупированных территорий и проживают за рубежом, не смогли попасть в единый список избирателей, несмотря на наличие электронных удостоверений личности или паспортов и регистрацию в консульствах.



Проблема возникла из-за регистрации на оккупированных территориях, таких как Сухуми. Без официального фактического адреса в Грузии, многие беженцы, включая тех, кто временно проживает за рубежом, не смогут проголосовать на выборах.



Ладо Самушиа, беженец из Абхазии, живущий в США, узнал, что не сможет голосовать из-за регистрации по адресу в оккупированном Сухуми. Он пытался изменить адрес на фактический, но из-за сложностей с регистрацией беженцев его запрос был отклонён. Из-за этого многие беженцы не смогут участвовать в выборах, несмотря на наличие всех необходимых документов.



— «Я уже давно легально работаю в Америке. Имею грузинский личный номер, паспорт, удостоверение личности, зарегистрирован в консульстве Грузии (Нью-Йорк). У меня есть дом в Цаленджиха, зарегистрированный на мое имя. Короче говоря, я не заблудший в лесу. Я честный гражданин и государство знает, что я действительно существую. Я хотел участвовать в выборах, купил билет на самолет Канзас-Нью-Йорк, забронировал отель.



Подумал, пойду на участок, покажу паспорт и проголосую. Это кажется простым, но не извиняйтесь. Как оказалось, я не смогу принять участие в выборах, потому что меня нет в списке ЦИК, а кроме того, нет возможности попасть в список ЦИК», — написал Ладо Самушия в соцсети.



По словам Ладо, причина, по которой его не включили в список избирателей, заключается в том, что он официально зарегистрирован по адресу Сухуми.



— «Вы не можете голосовать по этому адресу, потому что Сухуми оккупирован. Если вы хотите зарегистрироваться по другому адресу, например, в США или в городе Цаленджиха [регион Самегрело], вам следует обратиться в Минюст, который вас зарегистрирует, но уберет сухумский адрес. Вы не имеете права покинуть свой сухумский адрес и временно, фактически зарегистрироваться по другому адресу.



Этим должно заняться ведомство по делам временно перемещенных лиц. Министерство по делам беженцев не может этого сделать, поскольку ваш статус вынужденного переселенца приостановлен, поскольку вы долгое время живете и работаете за границей.



Но зарегистрироваться за границей вы не сможете, потому что вы прописаны в Сухуми. То есть, если бы я был из Телави, я бы смог проголосовать из Нью-Йорка, но поскольку я из Сухуми, то не могу. Министерство по делам беженцев не может добавить мой фактический адрес в список, потому что по их правилам я официально не являюсь вынужденным переселенцем. Но, в то же время консульство в Нью-Йорке не может добавить меня в список, потому что я из Сухуми.



Окей, приеду я в Нью-Йорк на день и прогуляюсь по Бродвею, но именно так вы намерены достойно войти в Европу?» — пишет Ладо Самушия в соцсети.



Что говорит ЦИК

По словам заместителя председателя ЦИК Георгия Шарабидзе, право голоса не является универсальным, и для того, чтобы граждане Грузии могли участвовать в выборах, они должны соответствовать нормам, предусмотренным законом.



Министерство по делам вынужденных переселенцев не предоставляет информацию о нем в ЦИК, не может быть включен в единый список избирателей.



— «Если избиратель не находится в едином списке избирателей, он не может быть включен в специальный список, а все избиратели за рубежом включены в специальный список», — заявил Георгий Шарабидзе в эфире «ТВ-Пирвели».



На вопрос, почему переселенцы лишь теперь узнали, что не смогут принять участие в выборах, зампред ЦИК ответил: «Как положено, так и объяснили».



По его словам, когда переселенцы заинтересовались и обратились в ЦИК, то ЦИК только тогда предоставил информацию.



— «Мы это объяснили, по этапам, необходимым условиям для участия в выборах. А необходимым условием является то, что предписано законом… Очень неловко говорить, что у нас не было полноценной кампании. Когда беженцы заинтересовались, они узнали, смогут ли они участвовать в выборах. Те, кто к нам обращался, получили юридическое объяснение», — сказал Георгий Шарабидзе.



Netgazeti пытается получить комментарий Министерства здравоохранения, которое занимается вопросами вынужденных переселенцев. Помимо беженцев с оккупированных территорий, некоторые другие грузинские иммигранты, зарегистрированные в консульствах, не оказываются в списках избирателей и борются за право голоса.



Netgazeti пообщалась со многими гражданами Грузии, проживающими за рубежом, которые не смогли найти себя в едином списке избирателей. По закону они зарегистрированы в консульствах Грузии в той или иной стране, однако поскольку их нет в списке избирателей, они могут не иметь возможности участвовать в выборах.



По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, ее сын и племянники не включены в единый список избирателей.



Некоторым из них в ЦИК ответили, что они будут находиться на спецучастках, однако иммигранты не доверяют только объяснениям и, чтобы быть уверенными в том, что смогут проголосовать, требуют официального подтверждения от избирательной комиссии.





Источник: «Netgazeti»

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