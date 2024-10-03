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Представители неправительственного сектора сообщают об ухудшении состояния Афгана Садыгова
03.10.2024 22:01
Состояние здоровья азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, находящегося под арестом в Грузии, значительно ухудшилось, сообщают в НПО «Права Грузия». Причиной тому стало голодовка, объявленная Садыговым.
2 и 3 октября юристы неправительственной организации встретились с Афганом Садыговым в пенитенциарном учреждении №8, по словам правозащитников, ему трудно передвигаться, говорить и концентрироваться.
Представители НПО обратились в пенитенциарное учреждение с просьбой перевести Афгана Садыгова в медицинское учреждение, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения состояния здоровья.
«Народный защитник Грузии проинформирован о состоянии здоровья Афгана Садыгова», — сообщают в организации.
Афган Садыгов объявил голодовку с 21 сентября, таким образом опротестовав решение Департамента миграции МВД отказать ему в предоставлении убежища в Грузии.
Азербайджанский журналист был задержан в Тбилиси 3 августа. В МВД заявили, что Садыгов разыскивался Азербайджаном за преступления, связанные с угрозами и вымогательством. Семья связывает задержание с политическим преследованием со стороны правительства Ильхама Алиева.
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