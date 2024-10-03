

Бездомные жители Батуми требуют от мэрии города жилье

03.10.2024 22:20





Бездомные проводят акцию перед мэрией Батуми, требуя реагирования со стороны правительства Аджарии и мэрии города. Они требуют отставки мэра Батуми, Чиковани, и требуют, чтобы их обеспечили жильем из муниципального фонда.



Протестующие также поднимают вопрос о незаконно построенных зданиях на улице Гоголя, призывая правительство договориться с владельцем об их передаче для заселения. Организатор акции, Мераб Блададзе, призвал жителей поддержать участников акцией, предоставив еду и предметы для обогрева на ночь.



На данный момент мэрия Батуми официально не дала ответ на требования бездомных, которые проводят акцию протеста перед зданием мэрии. Протестующие также поднимают вопрос о незаконных постройках, однако реакции властей на их требования не последовало.







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