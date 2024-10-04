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В базе данных Службы доходов зарегистрировано 20 369 лудоманов


04.10.2024   19:13


По данным Службы доходов Министерства финансов, в результате ужесточения регуляций онлайн-игрового бизнеса с 1 марта 2022 года по сей день в электронной базе данных зависимых лиц зарегистрировано 20 369 физических лиц, отсюда 54 - на основании постановления судьи, а 20 315 - на основании обращения самого лица.

По их информации, согласно закону «Об устройстве лотерей, азартных и прибыльных игр», в автоматическом режиме в список запрещенных лиц внесена информация о 1 522 900 лицах.

Служба доходов напоминает, что поправка к закону Грузии «Об устройстве лотерей, азартных и прибыльных игр» вступила в силу с 1 марта 2022 года.


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